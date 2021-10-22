電子族群「不再失溫」！美科技股財報優於預期，台股21日一度重返「萬七」，電子類股21日成交比重創近七個月來新高達66.57％。成交量前十大逾八成為電子股，「非電族群」僅餘新光金（2888）、長榮（2603）兩檔站崗。宏達電（2498）「元宇宙」夯翻，成交量一舉衝上14.17萬張的歷史天量，電子股人氣回籠、扛起多頭大旗。

　據統計，台股21日成交量前十大為群創、宏達電、聯電、鈺創、新光金、長榮、友達、中華化、台半、強茂，由電子股撐起半邊天。僅新光金、長榮兩檔「非電族群」，三大法人分別大買1.6萬、1.01萬張。

　富邦投顧董事長蕭乾祥指出，就年底旺季效應及訂單能見度觀察，第四季電子族群出線機率應高於非電族群，強勢族群包括矽智財（IP）、散熱、功率半導體等。

　台股電子族群成交比重5月來「嚴重失溫」，近六個月來僅九個交易日突破六成，所幸近三個交易日成交比重逐步成長，帶動電子股人氣回溫；而成交金額21日也睽違11個交易日突破3千億，達3,097.91億元。

　元富投顧總經理鄭文賢認為，台股重量級電子股法說會下周將開始密集召開，第四季究竟會是旺季效應還是庫存調整，將是影響台股大盤漲跌關鍵。

(時報資訊)

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