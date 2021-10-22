台達電（2308）股價反彈後遭壓回，外資圈再現新一輪降評，瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉點出，台達電毛利率向上趨勢消逝、營收成長性偏低、評價又不算便宜，將投資評等降至「中立」，推測合理股價由360元大砍至250元。

在大型內外資研究機構中，以凱基投顧科技產業分析師梁姿嫺最早提出對台達電利潤率承壓的憂慮，且於7月即啟動降評，對照台達電於凱基投顧降評後的股價走勢，確實掌握本波基本面轉折點；凱基賦予台達電的推測合理股價幾經下修，目前是市場上較保守的218元。

瑞銀證券最新認為，儘管持續青睞台達電在電源、自動化與電動車領域的強勁研發能力，但基於三大原因，研判毛利率向上趨勢正在消退，啟動降評。

首先，台達電股價向來與毛利率高度相關，瑞銀預期，因供應短缺、基礎原物料價格走升，在台達電意圖將成本轉嫁出去給客戶之前，就會先一步衝擊到毛利率，研判下半年的營業利益率只能與第二季約略持平，並低於季節性表現，整體而言，毛利率向上趨勢不復存在。

其次，部分客戶深受IC晶片短缺之苦，驅使他們砍單非IC零組件的訂單，因此，台達電下半年營收成長性堪慮。再者，台達電目前股價處在2021、2022年推測每股純益的23與22倍本益比位置，相較於五年區間的12～27倍，目前評價處在中高位階，不算便宜。

陳星嘉說明，台達電自2020年第二季以來的毛利上升趨勢，在銷售增長放緩與原物料價格飛漲環境中將會告終。放眼2022年，瑞銀認為台達電營收年增率將從2021年的10.6％，下降至7.6％，除營收成長減速，如電動車等正高速成長的新業務毛利率較低，會傷害台達電混合毛利表現。

(時報資訊)

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