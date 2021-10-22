「國民ETF」元大高股息（0056）除息前夕交投放量，不少「愛息族」搶搭今年除息行情最後參與機會，帶動成交量爆出近十萬張高峰，成交金額創掛牌以來第四大，盤中零股交易也超車台積電（2330）位居榜首，股東人數已攀升至52萬人以上。

元大高股息ETF22日除息1.8元，為連續第11年配息，挾帶年年填息氣勢，加上今年上市櫃配息豐厚，0056受益分配優於市場預期，激勵不少小資、存股族在除息前一天趕著進場搶息，21日量價齊揚，成交張數達9.9萬張，創近兩年新高，成交金額達32.05億元。

值得一提的是，0056近兩年交易爆量都是出現在除息當日，包括2019、2020儲息日成交量分別達98,226張、111,463張，法人研判，主因是採長期布局策略的投資人，會選擇在除息當日，股價位階相對較低的時間點進場，預料將迎來另一波交易高峰。

由於上市櫃配息時程大多落在7、8月，具高配息題材的人氣ETF交投熱絡趨勢從10月以來就蔚為風潮。據統計，0056自7日至20日共9個交易日，日均量放大到4.7萬張，較近一季增加幅度達8成以上，且投資人為參與除息行情，期間呈現連續淨申購，在「買了就不賣」的情況下，推升規模一路放大到1,070億元。

元大投信表示，0056選股是從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，兼顧市值流動性並追求高股息投資成果。若以今年度每受益權單位數配發1.8元與最新市價計算，0056配息表現優於加權指數每月平均殖利率約2.9％水準。

另外，0056受益人數自突破50萬大關之後仍持續增加，最新公布股東人數單周增加1.7萬人至52.2萬人。其中以持有1張到5張的投資人增加最多，積極參與除息行情。

且此股0056搶息熱潮也同步在盤中零股市場顯現，21日成交股數衝上57.61萬股，超越台積電的53.03萬股，連兩日坐盤中零股交易榜首，預期零股股東人數可望更上層樓。

(時報資訊)