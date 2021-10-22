台股高價族群行情閃亮，股王矽力-KY（6415）、前股王大立光（3008）熱度差強人意，內外資研究機構最新青睞對象轉彎，高度聚焦正在爭奪股后寶座的力旺（3529）、信驊（5274），加上獲美銀證券雙重升評至「買進」的祥碩（5269），機構法人參與高價股行情三大標的到位。

力旺21日強攻漲停、收2,340元，超車信驊的2,305元，奪下股后寶座。外資圈開啟力旺基本面研究者雖少，然美銀證券一個月前才調高股價預期到「2」字頭，短短時間便超越目標價，外資未來如何調整預期，是市場關注焦點。

比起新科股后力旺，原占據股后大位的信驊，事實上獲得外資圈更廣大青睞，瑞信、摩根士丹利、摩根大通、大和資本證券等全給予「優於大盤」投資評等，其中，瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）賦予2,650元股價預期最高，並指出，資料中心的強勁產業循環周期，將是支撐信驊2022年成長的重要動能來源。

外資對信驊的財務預期樂觀，2021年每股純益估計值為37.33元，2022、2023年分別年增42％與25.5％，來到53與66.5元。

值得注意的是，甫獲得美銀證券將投資評等由「劣於大盤」，雙重升評到「買進」的祥碩，在樂觀派外資所做的財務模型上，營運成長動能比信驊還強，每股純益絕對值也更驚人。外資資料顯示，祥碩2021年每股純益44.89元，2022、2023年獲利年增率高達43.2％與29.6％，每股純益飆升至64.27與83.26元。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，因大陸客戶需求強勁，其餘零組件短缺的負面衝擊減緩，祥碩高毛利品牌業務營收占比已從2020年的36％，上升至54％。放眼後市，考量單位售價明顯提高，以及大陸需求回溫，品牌營收占比2022年將升高為59％，2023年進一步上揚到62％，此良性轉變有利祥碩整體毛利率，亦有助化解市場對祥碩營收過度依賴超微（AMD）的疑慮。

美銀證券最新觀點顯示，市場先前對AMD過高的預期已經重新設定，祥碩下檔風險有限，另一方面，祥碩在英特爾、蘋果、USB、大陸CPU客戶等非AMD業務上，持續提升市占或取得內含價值增長。股價經過一輪猛烈修正後，摩根大通認為評價極具吸引力。

(時報資訊)

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