元宇宙題材爆紅，宏達電（2498）VR新品搭上元宇宙概念，股價一飛沖天，21日再度漲停板、登上48.25元，創下2018年11月以來最高價。去年下半年以來宏達電VR開拓企業需求有成，宏達電宣布自結9月稅後虧損為2.59億元，比去年同期少虧7成，單月稅後每股虧損為0.32元，第四季虧損能否持續減少，VR新品銷售量是關鍵。
宏達電上周透過線上全球發表會，發表Vive Flow，雖然必須搭配手機使用、也沒有專屬控制器，但是重量輕、價格稍微便宜一點，瞄準遠距社交、VR／360度影片欣賞、遠距協作等應用，宏達電看好出貨量能上看200萬台、超越過往宏達電所有VR產品的總和，正好搭上近期元宇宙題材，連全球市占率最高的VR硬體裝置Oculus母公司臉書，都打算為了拓展元宇宙而改名並變更集團架構。
在元宇宙題材激勵下，宏達電21日開高走高，盤中就拉上漲停板鎖死直到收盤，成交量則爆出14多萬張的天量，而且，宏達電最近5個交易日就有三個交易日收在漲停板，股價更由不到35元，拉升至21日收盤價48.25元，創下自2018年11月下旬以來的新高，三大法人也已連續五個交易日買超。
在股價波動過大之下，宏達電21日在主管機關要求下公布9月自結獲利，稅後虧損為2.59億元，比去年同期少虧70％，單月每股稅後虧損為0.29元。
以宏達電9月單月獲利來推算，第三季單季虧損可能比13季以來虧最少的第二季（稅後虧損5.5億元、每股稅後虧損0.68元）再多虧一些，但比起去年同期虧損14.1億元、每股稅後虧損1.7元來說，還是很有進步，宏達電第四季虧損能否再向下走，很大程度得視Vive Flow銷售狀況能否如預期、旺季效應有多大而定。
不過，元宇宙鼓吹用戶透過VR來遠距社交、互動、談戀愛、買賣NFT、相約在虛擬世界看虛擬展覽、行走虛擬世界江湖的概念，與已在市場上存在多時的VR世界差不多，元宇宙某個程度上來說換湯不換藥，都讓元宇宙商機還要等多久才會大爆發，很難預測，而宏達電去年下半年至今虧損持續減少，主要是拜疫情反覆讓企業加速導入VR而有的成果。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：