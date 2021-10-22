元宇宙題材爆紅，宏達電（2498）VR新品搭上元宇宙概念，股價一飛沖天，21日再度漲停板、登上48.25元，創下2018年11月以來最高價。去年下半年以來宏達電VR開拓企業需求有成，宏達電宣布自結9月稅後虧損為2.59億元，比去年同期少虧7成，單月稅後每股虧損為0.32元，第四季虧損能否持續減少，VR新品銷售量是關鍵。

宏達電上周透過線上全球發表會，發表Vive Flow，雖然必須搭配手機使用、也沒有專屬控制器，但是重量輕、價格稍微便宜一點，瞄準遠距社交、VR／360度影片欣賞、遠距協作等應用，宏達電看好出貨量能上看200萬台、超越過往宏達電所有VR產品的總和，正好搭上近期元宇宙題材，連全球市占率最高的VR硬體裝置Oculus母公司臉書，都打算為了拓展元宇宙而改名並變更集團架構。

在元宇宙題材激勵下，宏達電21日開高走高，盤中就拉上漲停板鎖死直到收盤，成交量則爆出14多萬張的天量，而且，宏達電最近5個交易日就有三個交易日收在漲停板，股價更由不到35元，拉升至21日收盤價48.25元，創下自2018年11月下旬以來的新高，三大法人也已連續五個交易日買超。

在股價波動過大之下，宏達電21日在主管機關要求下公布9月自結獲利，稅後虧損為2.59億元，比去年同期少虧70％，單月每股稅後虧損為0.29元。

以宏達電9月單月獲利來推算，第三季單季虧損可能比13季以來虧最少的第二季（稅後虧損5.5億元、每股稅後虧損0.68元）再多虧一些，但比起去年同期虧損14.1億元、每股稅後虧損1.7元來說，還是很有進步，宏達電第四季虧損能否再向下走，很大程度得視Vive Flow銷售狀況能否如預期、旺季效應有多大而定。

不過，元宇宙鼓吹用戶透過VR來遠距社交、互動、談戀愛、買賣NFT、相約在虛擬世界看虛擬展覽、行走虛擬世界江湖的概念，與已在市場上存在多時的VR世界差不多，元宇宙某個程度上來說換湯不換藥，都讓元宇宙商機還要等多久才會大爆發，很難預測，而宏達電去年下半年至今虧損持續減少，主要是拜疫情反覆讓企業加速導入VR而有的成果。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意