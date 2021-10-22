IC設計廠晶宏（3141）公告9月自結財報，單月歸屬母公司淨利達1.04億元，相較2020年同期大幅成長1,385.7％，每股淨利1.31元，累計第三季自結歸屬母公司淨利為2.64億元，單季獲利就超越上半年的水準。法人看好，晶宏2021年全年業績將可望繳出年增倍數成長的成績單，並改寫歷史新高水準。

晶宏21日公告9月自結財報，單月合併營收達2.90億元、年成長110.1％，稅前淨利1.19億元、年成長1,090.0％，歸屬母公司淨利為1.04億元，相較2020年同期大幅成長1,385.7％，每股淨利為1.31元。

由於先前晶宏已經公告7月、8月等自結財報，累計晶宏第三季合併營收為8.21億元、年成長129.9％，自結歸屬母公司淨利為2.64億元，不僅明顯高於2020年第三季的3,019萬元，且單季自結獲利就高於2021年上半年的1.10億元，並改寫單季歷史新高水準。

法人指出，晶宏主要受惠於電子標籤（ESL）驅動IC出貨暢旺，加上晶宏順利將晶圓代工價格上漲的成本轉嫁給予客戶，使2021年前三季營收及獲利同步寫下歷史同期新高水準。

整體來看，法人預期，晶宏2021年全年合併營收可望改寫新高水準之外，增長幅度可望上看翻倍成長，且第四季營運更不被外界看淡，代表全年獲利將達到倍數成長，同步改寫歷史新高。

據了解，晶宏由於客戶訂單動能暢旺，訂單能見度有望一路放眼到2022年，且若後續晶圓代工價格續漲，由於訂單持續呈現供不應求，晶宏將有機會再度轉嫁成本給予客戶，推升業績向上成長。

事實上，美國及歐洲零售業者為減少新冠肺炎接觸風險，加上減少人力成本，因此在貨架標籤上大力推動電子標籤，加上後續無人商店需求持續看增，將有望使電子標籤需求更上一層樓。

除了電子標籤驅動IC之外，晶宏在STN驅動IC產品布局亦同樣積極，目前持續在車用、工控及智慧家電市場拿下大筆訂單，且後續還將推出整合觸控功能的STN驅動IC，不僅將使產品單價持續提升之外，並將擴大拿下中國客戶大單。

(時報資訊)

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