行政院修訂產業創新條例，計畫將智慧機械投資抵減維持現行5％、且訂有三年後不再展延落日條款，引發機械業不滿。部分廠商用「業者又不是乞丐」表達憤怒，台灣機械工業公會理監事會21日決議，尋求智慧機械投資抵減翻案，爭取抵減稅率至少15％，並取消落日條款。
此外，台灣疫情和緩、疫苗接種率持續增加，機械公會理事長魏燦文為2022年2月21日登場的台北國際工具機展及台灣國際工具機展聯展請命，希望鬆綁邊境管制，外籍人士來台可在機場做PCR快篩，不要再實施入境隔離14天，才能激發國外買主來台看展及採購意願，業者參加工具機展效應才能顯現。
國發會主委龔明鑫日前邀經濟部長王美花、財政部長蘇建榮開會協商，達成智慧機械投資抵減延長三年、5G投資抵減延長二年，並設2024年底到期不再展延的落日條款。
魏燦文對此表示，業者不滿意但可接受，仍爭取將智慧機械投資抵減提高至15％。不過政府未提高智慧機械投資抵減稅率，還設有落日條款，引發國內機械業者大反彈。
尤其，近期大陸各省市相繼傳出限電措施，不少機械業者21日參加機械公會理監事會表示，應趁大陸實施限電，引導台商返台投資，且為增加投資誘因，應將投資抵減從現行5％提高至15％、甚至提高至25％。
也有業者希望比照日本、歐洲給予企業投資抵減，其中歐洲投資抵減20％～40％不等，日本政府對大企業購買設備補助約三成、對中小企業添購最多補助五成。
(時報資訊)
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