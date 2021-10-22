面板價格持續下滑，10月跌勢擴大，市調機構預期，下跌趨勢將延續至明年第一季，面板廠減產聲浪四起，群創（3481）鬆口動態調整產品組合，開減產第一槍；陸資大廠京東方在業界也傳出考慮減產，友達（2409）將於28日召開法說，是否減產救市成為穩定面板報價的關鍵角色。
10月面板價格跳水似乎利空鈍化，21日外資買超友達12960張，賣超群創的手筆收斂，友達、群創股價僅小漲小跌，對面板跌勢反映淡定。
市場預期電視面板價格可能在今年底至明年初，觸及現金成本，減產行動由群創開第一槍，9月動態調整產能及產品組合，第四季也將安排歲修，並視訂單情況調整產能利用率。
另陸資大廠京東方在業界也傳出祭出減產行動，幅度不得而知，友達將於28日召開法說會，業界預期，友達是否跟進啟動減產、保價救市，成為穩住面板價關鍵角色。
業界分析，一旦面板價格觸及現金成本，代表製造商連面板的材料錢都不夠付，不僅衝擊生產意願，做愈多賠愈多，對製造廠商沒有太大意義，通常跌至現金成本價也代表價格加速趕底。
TrendForce最新10月面板報價出爐，歐美、中國等主要電視市場需求清淡，10月電視面板價格暴跌，32吋、43吋等小尺寸電視面板單月跌幅約10～20美元，50吋以上的大尺寸電視面板更大跌30美元，續寫單月最大跌幅。
然而面板價格加速探底，市場預期最快在今年底小尺寸電視面板價格就將下探現金成本，而大尺寸電視面板可能也會提前在明年初觸碰到現金成本。
(時報資訊)
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