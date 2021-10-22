愛立信亞太區副總裁暨技術長Magnus Ewerbring於21日在「下世代無線通訊國際研討會」表示，台灣在5G發展先進，根據Opensignal最新的5G網路調查報告，台灣在重要的分類項目如下載速度、上傳速度、影音體驗中擁有非常好的表現，名列全球前兩名，也顯示台灣5G發展位居全球前段班。

全球截至目前已有5.8億5G用戶，愛立信預估2026年達到35億規模，屆時，全球行動用戶數將達88億，全球行動物聯網將達54億。Magnus Ewerbring強調，這些都是非常大的規模，也是全球行動通訊產業的機會。

其中，國際標準3GPP的制定為消費者及企業創造了規模經濟及技術創新，現在必須善用這些技術優勢進一步發展6G，但在6G到來之前，5G在接下來的幾年，還會有非常多的技術演進及創新。

愛立信預測到2026年底，全球5G用戶數將達到35億，大約佔行動用戶總數的40％，如果以同樣的成長速度來看6G，6G大約會在2035年達到行動通訊用戶數的40％，而5G屆時仍是主流，所以，長期來看，5G的演進、發展仍然非常重要。

愛立信表示，擁有最好的5G網路及服務品質、穩定性的電信商，將會是最快邁向6G的優勢。愛立信引用ABI研究指出，全球數位工廠的連結數量，與2020年的20萬個連結數量相比，在5G驅動下，預估2030年無線通訊的連結數量將成長至47億個，大幅超越固網連結。

Ewerbring強調，電信業者如果在5G進展上擁有較佳的表現，將有助於步入6G發展，而台灣的5G擁有非常好的表現，言下之意，亦 將有助於快速推進6G市場。

愛立信正在研究能成為下個十年關鍵行動科技技術的要素，並看見6G的技術演進包含硬體、雲端、開源、整合的AI、網路演進。以硬體為例，趨勢包括具備永續性的新材質、更好的能耗表現、更輕，並使用更少的材料。

根據愛立信經驗，以及ITU和3GPP的工作方式，6G可能會透過WRC-23和WRC-27進行頻譜分配，讓新的網路在下個十年被部署。這也可能驅動3GPP的工作進度，在下個十年結束前制定出6G標準。

(時報資訊)