電動車大廠特斯拉（Tesla）第三季財報優於預期，帶動相關概念股21日早盤股價走揚。法人表示，看好電動車需求維持成長態勢，以及後續特斯拉新車款量產等，預期相關PCB供應鏈將持續受惠該客戶的需求貢獻，如臻鼎（4958）、健鼎（3044）、高技（5439）、敬鵬（2355）、定穎（6251）、騰輝（6672）等。
特斯拉目標第四季產量優於第三季，2021全年電動車銷量仍維持成長率有50％以上，未來數年亦維持50％以上成長率，不過該公司亦指出，外部挑戰仍在，包括晶片短缺、貨運塞港、限電等不確定因素，均須持續觀察。
業者指出，不只是電動車，今年來很多產品都面臨長短料的挑戰，像是筆電、伺服器、手機，不少終端或多或少都有遭遇缺料的影響，也因此下半年雖然正值傳統旺季，新產品如期推出、客戶需求亦未出現改變，但缺料干擾拉貨，今年旺季氛圍相較過往略淡一些。
高技9月營收2.68億元、年增33.6％，第三季營收9.14億元、年增54.3％，創下單季新高，受惠於各產品線今年皆成長，加上新產能的挹注，高技前9月累計營收達25.6億元、年增39.5％，創歷年同期新高。
相較於去年車市低迷、基期較低，高技今年在汽車應用的成長顯著，高技主要供應電源控制板，配合客戶佈局，已切入美系、歐系、日系等電動車供應鏈，公司先前指出，客戶需求仍強，也看好新能車成長潛力可期，惟市場普遍缺料的問題需密切關注。
去年全球車市陷入谷底，直至今年才明顯回溫，老牌汽車板廠敬鵬在此趨勢帶動下，今年營收有顯著的成長。敬鵬9月營收16.8億元、月增7.17％、年增18.9％，第三季營收47.96億元、年增23.77％，累計前九月營收達134.5億元、年增21.5％。
敬鵬已打入不少電動車供應鏈中，如美系Ford、特斯拉、Lucid Motors、Rivian、GM Cruise，歐系VW、PSA，日系Toyota等，公司看好今年起電動進入加速成長階段，車市需求和展望不是問題，但還是得看供應鏈不順、車用晶片短缺等問題何時能夠舒緩。
(時報資訊)
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