品牌廠宏碁（2353）聚焦人工智慧AI應用於醫學影像判讀領域，旗下子公司宏碁智醫（6857）推出的眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，繼去年獲台灣衛福部食品藥物管理署醫材許可證後，鎖定東南亞市場做為出海布局第一步，今年以來並先後取得泰國、印尼及菲律賓之醫材許可證，成為台灣首件落地於該三地的眼科智慧醫材業者。

作為宏碁集團旗下第六家IPO的子公司，宏碁智醫是目前唯一營運尚未損平轉正、就申請興櫃的。宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前亦直言，現階段對宏碁智醫考核的首要KPI，是能拿下多少張FDA（各國食藥署相關認證），第二則是能落地於多少醫療院所導入使用，接下來才是營收、獲利表現。

宏碁投入AI應用深耕數年，研究跨足多個領域、命題發散，四年多前成立宏碁智醫後，在智慧醫療領域聚焦人工智慧的醫學影像判讀，近一年多來也陸續端出不少成果。

除了已在台落地、導入數家醫學中心和指標診所應用的眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，針對COVID-19疫情下帶動的零接觸需求，也鎖定遠距看診解決方案、推出Acer TeleMed視訊診療軟體，現亦已導入新北市部分診所啟用。

此外，宏碁智醫先前亦加入與國防醫學院、三軍總醫院的防疫科學研究中心研究計畫合作，針對包括鎮定抗原預測、mRNA疫苗及免疫反應等領域，透過導入其AI技術、以加速多合一疫苗的開發進程，後續並期能藉由建置AI先進疫苗技術平台的經驗，推動醫界及國際藥廠的加入、加速未來各類新型疫苗的開發。

同時，為及早監測與預警傳染病對人類可能造成風險，宏碁智醫也進一步與國內衛福部疾管署合作研發「國際疫情資訊站」，建置有效率的人工智慧輿情監控系統，即時監測全球疫情發展，協助防疫人員迅速掌握世界各國傳染病事件，作為調整防疫決策與防治措施之參考，也成為此回協助防疫重要利器。

申請以戰略新板興櫃的宏碁智醫，即將於下周舉行興櫃前法說會，預期屆時營運主管也將就過去營運成績、後市營運展望及目標進行說明。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意