上半年疫情推升教育市場筆電需求湧現，直至第三季才有比較顯著的放緩，雖然市場普遍看淡NB筆電後市，但下半年來不少PCB業者指出未看到需求有明顯變化，尤其商用需求增加，筆電相關訂單仍旺。
法人表示，居家上班、線上學習讓筆電成為不少PCB廠今年重要的成長動能之一，由於下半年旺季需求本就不淡，加上近期Chromebook湧現急單，預期對於零組件的拉貨力道進一步增強，相關NB板廠如健鼎（3044）、瀚宇博（5469）、金像電（2368）、精成科（6191）等將持續受惠，惟長短料問題未解以及限電的不確定性，是需要持續觀察的變數。
瀚宇博今年來受惠筆電需求暢旺，加上認列子公司開發案收入，帶動第三季營收173.65億元、年增37.73％，創單季歷史新高。公司表示，終端需求依舊強勁、尚未看到太大的變化，但主要還是長短料的影響比較大，畢竟筆電需經過不小的EMS過程，缺一料件就無法組裝，今年在生產、備料的難度相較往年高不少，整體來看，下半年預期仍是傳統旺季，但客戶料況以及未來限電是否持續或擴大，都要保持密切關注。
精成科9月營收23.57億元、年增4.36％，第三季營收72.08億元、年增15.59％，累計前九月營收達204.9億元、年增25.3％。精成科PC類產品（含筆電、桌機）約占六成，今年同樣受惠WFH商機，業績成長顯著，展望第四季公司表示，NB需求仍旺，但須視客戶料況以及限電是否影響拉貨。
金像電今年主要受惠高階網通、高階伺服器帶來強勁的成長動能，第三季營收以70.66億元創下單季新高，不過公司提到，儘管筆電市場有長短料、需求下滑等雜音，但以下半年來看，尚未看到客戶需求降溫，像是商用筆電，不論是疫情影響仍在的Work from Home，或是企業回到辦公室的購置需求，目前看下來筆電接單熱度仍在。
(時報資訊)
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