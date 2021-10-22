隨著5G市場滲透率提升及智慧終端裝置普及，加上後疫情時代的數位轉型加快，處理器大廠英特爾（Intel）及超微（AMD）預計會在明年第二季推出新款伺服器中央處理器（CPU），業界預期將帶動資料中心新伺服器平台強勁換機及升級需求。

然而，在半導體產能短缺情況下，關鍵的伺服器遠端管理晶片（BMC）明年恐持續缺貨及漲價，信驊（5274）及新唐（4919）將直接受惠。

英特爾將在明年第二季推出新一代Sapphire Rapids伺服器處理器及Eagle Stream伺服器平台，採用英特爾Golden Cove微架構及7奈米製程生產。超微預期同樣在明年第二季推出研發代號為Genoa的新一代EPYC 4伺服器處理器，採用全新的Zen 4微架構，並採用台積電5奈米製程投片。由於支援更快運算速度及資料傳輸，英特爾及超微新款伺服器處理器都將會支援DDR5及PCIe Gen 5匯流排。

英特爾及超微新款伺服器處理器推出，可望帶動新伺服器平台強勁換機及升級需求。市調機構集邦科技指出，近年因5G商轉與智慧終端裝置的普及，使得大部分應用服務皆藉由雲端、網路來進行統合，尤其需倚賴龐大數據進行運算與訓練的應用服務。

伴隨著虛擬化平台及雲儲存技術發展，促使伺服器需求與日俱增，集邦預估2021年及2022年伺服器出貨均可達4～5％成長。

集邦表示，由於疫情帶動工作模式與生活型態的改變，包括遠距辦公與教學、雲端應用服務（SaaS）需求擴張、企業在基礎架構的支出上選擇更為彈性的模式（IaaS、PaaS）等雲端題材仍持續發酵，也推升整體伺服器需求擴張。其中，多數企業對於基礎架構的採購行為逐漸從以往高投入門檻的資本支出，移轉為更為靈活彈性的營運費用，故除既有伺服器採購訂單外，也加速轉移至雲端。

不過，伺服器供應鏈在今年下半年面臨長短料問題，明年多數晶片供給短缺獲得紓解，但關鍵的BMC晶片恐怕會持續缺貨，且價格仍有向上調漲空間。ODM業者指出，英特爾及超微明年新伺服器處理器支援強大的人工智慧及高效能運算，推出後將會帶動更強勁的拉貨動能，雖然信驊及新唐都已擴大對晶圓代工廠下單，但預期BMC晶片仍會供不應求，且供給缺口應會延續明年一整年，因晶圓代工價格明年大幅調漲，預期BMC晶片價格將再調漲10～20％幅度。

信驊受惠於BMC晶片供不應求及調漲價格，第三季合併營收季增2.5％達9.39億元，較去年同期成長28.1％，創下單季營收歷史新高。新唐BMC晶片及微控制器（MCU）出貨強勁及漲價，第三季合併營收季減2.2％達103.80億元，較去年同期成長85.2％，為季度營收歷史次高。

(時報資訊)

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