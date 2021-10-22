依遺贈稅法規定，過世前兩年贈與他人財產需列遺產課稅。立院法制局近期指出，該法規雖防堵富豪避稅，卻反而使小康家庭從原本贈與免稅變多繳遺產稅，建議應修正為贈與免稅額度內免計入遺產，財政部則表示暫不考慮。

我國贈與稅設有贈與免稅額規定，如果贈與人（送出財產的人）將財產贈與他人，贈與人可適用每人每年贈與220萬元內皆享免稅優惠，惟超出額度須繳納贈與稅10％～20％；另配偶間相互贈與皆不計贈與稅；而子女婚嫁前後半年父母兩人各贈與100萬元也可以免計贈與稅。

不少小康家庭的長輩善用贈與免稅額，每年固定贈與子女220萬元以內財產以適用贈與免稅額，提前移轉資產，用時間換取合法節稅。但如果長輩不幸過世，則死亡前兩年贈與財產將列為遺產課徵遺產稅10％～20％。

立院法制局認為，贈與是特定人獨得，而遺產稅是由全體繼承人共同負擔，但贈與人生前兩年贈與特定人，最後變成所有繼承人都要多繳稅，顯然有違情理，且該制度雖防堵富豪卻對小康家庭產生負擔，本來前兩年贈與免稅額內財產變成要繳數十萬遺產稅，對小康家庭是一大負擔。

台北市曾有小康家庭A自2018起固定贈與女兒220萬元傳承家產，盼十年內將全數資產移轉給下一代，但A恰巧在2020年出意外過世，導致A過世前兩年贈與財產全被國稅局列遺產課稅，國稅局將這兩年A贈與財產共440萬元列入遺產範圍，原本免稅財產被課10％遺產稅約44萬元。

立院建議，財政部將過世前兩年贈與列入遺產稅範圍為合理稅制，但是理應排除贈與免稅額內財產，避免讓小康家庭面對龐大遺產稅負擔。

財政部則回應，過去有不少富豪在臨終前將財產贈與給配偶以適用免稅，因此遺贈稅才會訂定過世前兩年贈與財產全數列為遺產，防堵富人避稅管道，且現行我國遺產稅免稅額也有1,200萬元額度，應可涵蓋多數家庭情況。

(時報資訊)