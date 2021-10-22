針對富邦金董事長蔡明興確診新冠肺炎，由董事蔡明忠代理董事長，金管會21日指出，此次代理符合公司法規定，後續將緊盯是否為「短期」代理人、代理期間是否處理「重大決策事項」、「利害關係人交易」，至於何謂重大決策則視個案檢視。

銀行局主秘侯立洋指出，金管會在10月19日就收到富邦金的重大偶發通報員工確診，富邦金有依規定通報。至於董事長請假其代理人的指定屬公司治理一環，要依「公司法、內部規範」辦理。

銀行局解釋，本次代理是依公司法規定，由董事長指定董事代理職務，到底是否暫時代理人要視實際事實而定，代理期間「不該處理重大決策事項」，依富邦金重訊，本次代理屬「短期」，代理內容是否涉重大事項會對外說明，金管會將依說明來檢視。

富邦金表示，產金分離原則所指為金融事業與非金融事業不得有董事長、總經理或職責相當之人「互相兼任」情形，這與依公司法董事長請假或暫時無法執行職務時的「短期代理」不同。

富邦金控說明，依公司法規定，公司董事長請假，於無副董事長、常務董事時，指定董事一人為代理人，由代理的董事代行董事長職權，以確保公司業務的正常運作；另依依金管會函令係強調上述不得有「互相兼任」之限制，若僅於董事長短期請假或缺位時，代理董事長職務，尚未違反產金分離原則。

富邦金控強調，短期代理期間若遇有利益衝突情事，亦將依公司法及相關法規進行迴避，原則上將不核決重大事項，以確保公司治理。

(時報資訊)

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