免疫力是身體對抗疾病的法寶，彰化銀行為促進員工身體健康，辦理「健康Let's go 全球彰銀走透透」任務挑戰暨公益活動，鼓勵員工走路提升免疫力兼顧做公益，21日由董事長凌忠嫄及總經理周朝崇主持成果發表暨捐贈儀式，代表彰銀捐出10萬元公益金給「台灣失智症協會」，將同仁的愛與關懷廣為散播。
彰銀表示，員工是企業最重要的資產，照護員工安全及健康，企業責無旁貸。為照顧員工健康，自2016年起每年陸續辦理大型職安活動，今年針對同仁健康檢查結果發現，普遍有體脂肪及身體質量指數（BMI）偏高的情形，因此發起走路任務挑戰活動，期望透過規律的運動強健體魄，同時增強抵抗力。
自新冠肺炎疫情肆虐以來，出國旅遊變成遙不可及的夢想，因此特別以虛擬旅遊為概念，透過手機App讓海內、外同仁隨時上傳走路步數，同時累積個人及團體步數，從台灣出發，共同走訪彰銀全球各個分行，讓彰銀同仁心手相連，全球走透透。
活動期間，海內、外同仁共5,425人熱烈參與，超過全行總人數80％，全行累積步數高達7億8,700萬步，遠遠超逾預定2億步之目標，一步一腳印，步步送愛心，成功完成公益使命，捐贈10萬元予台灣失智症協會。
彰銀近年來持續推動公司治理及永續發展，耕耘有成。已連年入選台灣永續指數、FTSE4GOOD富時社會責任新興市場指數、台灣就業99指數及台灣高薪100指數等成分股，並獲得2020 TCSA台灣企業永續獎－企業永續報告金獎、2020 BSI永續韌性領航獎、2020企業社會責任年鑑－標竿企業及2021卓越銀行評比非金控銀行類－最佳企業社會責任獎，足見彰銀致力於企業社會責任的努力。
(時報資訊)
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