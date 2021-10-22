花旗（台灣）銀行疑似因出售案「卡」員工離職，金管會銀行局21日提三點要求，一是保密契約亦要符合相關法令，花旗銀行應對外說明釐清外界疑慮；二是參與併購雙方都要保障客戶與員工權益，且不應對社會有不良影響，花旗應儘速依勞動法規檢視約定合法性，三是金管會將協同勞動主管機關一起督促花旗銀行確保員工權益。
銀行局已要求花旗（台灣）銀要儘速針對與買家合約的適法性、合理性進行檢視，並向金管會提出報告，銀行局會再檢視花旗是否有違反台灣勞動法規。
花旗銀消金部門約有2,500位員工，銀行局主秘侯立洋表示，的確有相關陳情案，目前仍在等待花旗銀報告，另外花旗企業工會21日針對交易獎金確認書亦有新的陳情，但並沒有附上確認書等證據，初步看來是花旗銀更動內部獎金制度，是否與併購案有關，也待後續檢視。
銀行局的三點要求，一是員工工作權陳情案，涉及花旗銀與買方簽屬的保密契約條款，但契約條款也需符合法令規定，針對外界疑慮，應由花旗銀對外說明、釐清；二是員工是銀行的重要資產，金管會尊重銀行經營策略及市場機制的併購活動，但過程中必須要符合政府各部門的法規，參與併購雙方都要保障客戶與員工權益，且不應對社會有不良影響。
因此案涉及花旗銀消金部門員工權益，金管會已要求花旗銀應儘速依勞動法令檢視該約定合法性，向金管會提出說明；同時間花旗銀也應向員工說明、釐清疑慮。
三是此案涉勞動法令，屬勞動主管機關的權責，但基於政府一體，金管會將待花旗銀向金管會提出說明後，再與勞動主管部門共同督促花旗銀，充分保障員工權益。
(時報資訊)
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