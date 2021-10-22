銀行前進越南愈來愈難。金管會21日公布，同意玉山銀行向越南申請設胡志明市辦事處，一般除非有市場准入障礙，否則銀行很少可設分行卻只設辦事處，主要就是越南官方已不太核准外銀設河內或胡志明分行，國銀上次獲准的越南據點，是永豐銀行在2015年9月22日設胡志明市分行，國銀若要進越南，須繞道越南其他地區。

銀行局主秘侯立洋亦公布，今年因為大環境影響，國銀在越南的授信減少，上半年越南據點稅前獲利約新台幣9.39億元，比去年同期的15.27億元，衰退38.5％以上。而2020年全年越南據點稅前獲利27.79億元，今年要成長，恐有一定難度。

據銀行局指出，玉山銀在越南已設有同奈分行及河內辦事處，為拓展東協市場版圖，規劃設立胡志明市辦事處，以瞭解當地法令動態及掌握市場資訊與產業脈動。

連同玉山銀的胡志明市辦事處，國銀目前共有11家越南分行、5家辦事處都是已獲金管會核准，但要等越南官方核准，等待最久的是中信銀河內分行，是2005年7月4日獲金管會同意，至今已等16年。

因為看好東協市場商機，加上台商在越南有許多投資，據金管會統計，目前台灣有14家銀行在越南胡志明市、河內、同奈等地，設有一家子銀行、12家分行及13家代表人辦事處。

也因為國銀及其他外銀都蜂擁到越南設分行，越南官方在多年前開始涷結胡志明市及河內分行的執照核發，上一次國銀獲准設胡志明分行已是六年前，且就連其他城市的分行亦沒有新設，金管會最近核准的非胡志明及河內的分行，如2020年7月合庫有申設越南河靜分行，已逾一年尚未核准，兆豐銀在2012年申設海陽分行、新光銀2013年申請平陽分行、台新銀2015年申請隆安分行、聯邦銀2019年申請峴港分行，等待更久，即非胡志明市及河內，也需要排隊等候。

這次獲准設胡志明市辦事處的玉山銀行，現已設有柬埔寨及大陸地區兩家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等八家分行及河內一家代表人辦事處。

(時報資訊)