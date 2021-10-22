9月下旬大陸出現嚴重的缺電問題，緊接著，歐洲也發生天然氣短缺的現象，國際原油價格則創下近三年的新高，全球正經歷一場能源短缺危機，能源成本推高物價，通膨壓力也隨之而來。
大陸經濟於疫情過後快速地在2020年第二季開始復甦，至今已逾一年半，經濟增速放緩愈趨明顯，物價高漲且調控房地產的背景下，中國人民銀行貨幣政策的手段有限，如果擴大公共支出是解決方案，本次的方向可能將聚焦於綠能產業的扶持。
這一輪的能源危機，可視為新老能源交替的青黃不接時期。全球積極實行碳減排，減少了傳統能源的投資，甚至對於如煤礦開採等高耗能產業予以限制；與此同時，疫情過後經濟強勁反彈，帶動能源需求高增長，相比新增的電源如太陽能、風電等綠能規模，尚不足以滿足用電成長，進而造成能源供不應求。
大陸政府自9月底以來，積極應對缺電問題，包括鼓勵煤炭開採、增加煤炭進口，提高電價－尤其是高耗能產業的用電成本，從而改善火力發電廠盈利；10月以來缺電問題有所改善，但年底寒冬時期仍是一場嚴峻的考驗。
增加煤炭開採，也許可以因應短期火力發電廠虧損而不願意發電的問題，但卻有違碳減排的長期趨勢；反觀綠能，即使當前因通膨問題、原材料上漲，造成電站收益率偏低，但仍顯著優於傳統能源虧損的窘境。
大陸政府當前若鼓勵綠能發展，不僅符合減碳趨勢以及增加能源供給，更可以帶來投資、就業等經濟動能，甚至有望推動新技術突破，進一步降低能源成本。
隨著能源供給增加，製造業用電成本降低，也能夠成為平抑物價的手段之一。太陽能是大陸相比全球具備優勢的產業，且多地區擁有優異的光照資源，我們預期大陸政府將會以新能源作為重要的扶持方向。
新能源車供應鏈是大陸另一個優勢顯著的產業，從電池、電池材料、到上游的鋰鹽冶煉，大陸在全球中均占據重要的供應地位。
當前新能源車已逐漸形成市場自發性的良性發展，各家車廠為不落人後均推出電動車，而電池等供應鏈將提供「軍火商」角色，如供給需求偏緊將具備漲價契機，成本上漲也容易向下游傳導。
2021年全球車廠多面臨缺晶片問題而減少產量，隨著晶片短缺問題緩解，2022年汽車行業回暖，新能源車供應鏈將成為各大車廠必須確保的重要資源。
傳統產業方面，大陸的高耗能行業當前不僅面臨限產措施，其用電成本將以市場化方式定價，也就是「上不封頂」，其利潤率將受到嚴重侵蝕。
近期大陸國家主席習近平再次提及，擴大消費稅徵收範圍，調節過高收入促進共同富裕，並再次強調房住不炒等執政方針。因此，消費行業、房地產及其產業鏈成長性，將受到抑制，過去因構建高行業壁壘，而帶來高ROE的企業，當前也顯得政治不正確，消費行業可能還處於築底階段。
中共第19屆六中全會將於11月8日至11日召開，將總結近年的施政成果，並確立領導人在黨內的地位；而第四季政治局會議，及年底的中央經濟工作會議，則較偏向經濟主題。
因此，我們判斷第四季一方面政府需要社會維穩，另一方面也會推出支持經濟發展的政策，對投資偏向有利的環境。而投資方向則建議投資人應選擇以政策支持的產業類別，例如：新能源、新能源汽車、半導體等具戰略發展方向的產業，進行中長期布局。
(時報資訊)
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