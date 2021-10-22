在恒大集團的債務風暴，市場視大陸房企為潛在未爆彈，國際信評機構惠譽宣布，已在日前重新修訂標準，將29家大陸房地產開發商列入評等觀察名單，要在半年內，對其進行審查。

綜合陸媒21日報導，惠譽20日表示，由於大陸房地產行業的融資環境驟變，日前公司內部已經修改標準，在10月15日將包括富力地產、融創中國、龍湖集團等29家大陸房地產開發商列入評等觀察名單。

惠譽強調，上述企業的評等可能會在標準修訂後有所變化，並將在未來六個月內審查名單內所有企業。但惠譽也表示，當中多數房產企業的評等調降，應該最多下調一級或是修改評等展望。

不過，被列入名單的港股上市大陸房企，因大陸國務院副總理劉鶴20日表示大陸房市問題僅是個別企業現象、總體風險可控後，21日股價普遍大漲，融創中國漲逾10％，旭輝控股漲近9％，龍湖集團、合景泰富漲近8％，富力地產、中國奧園漲逾5％。

報導稱，不僅惠譽，此前穆迪、標普等國際信評機構也紛紛將大陸房地產企業評等下調，例如穆迪便接連下調佳兆業、富力地產的評等，且調整祥生控股等企業的展望。

但大陸銀保監會在21日重申，恒大集團僅是個別事件。上海證券報報導，大陸銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞21日在記者會上表示，恒大集團的問題是個別企業的問題，銀保監會判斷該事件不會對行業或是整個大陸房地產企業的信譽有重大影響。

劉忠瑞表示，目前大陸總體經濟穩定向好的發展奠定陸企的信譽基礎，也奠定了房地產企業長期穩定發展的基礎，所以相信個別企業事件不會擴及整個行業。銀保監會也會持續促進房地產市場平穩健康發展，按照市場化、法治化原則，維護住房消費者的合法權益。

(時報資訊)