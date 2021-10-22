大陸官方對在美上市陸企的監管審查，出現解套曙光。外媒21日引述知情人士透露，大陸監管單位建議網約車龍頭滴滴等企業，可探索在香港上市。消息傳出後，滴滴21日美股盤前大漲4.6％。

華爾街日報引述消息人士透露，大陸國家網信辦針對滴滴、物流平台滿幫集團，和在線招聘公司看準網（BOSS直聘）等幾家企業的網路安全調查，已在收尾階段。該人士表示，網信辦官員近日與上述三家企業的高管約談，並提出可考慮轉赴香港上市的建議。

知情人士指出，上述調查接近尾聲，預計監管單位最快將於11月公布調查結果。

受相關消息影響，截至21日晚間9點，滴滴美股盤前大漲4.64％，報9.02美元；滿幫上漲3.44％，報17.44美元；Boss直聘上漲2.72％，報37美元。

報導稱，上述三家先後於6月間在美國掛牌上市，總計籌集了近70億美元的資金，但隨後遭到大陸官方進行安全審查。

以6月30日才在紐交所正式掛牌的滴滴來說，上市短短兩天，7月2日便遭網信辦審查，7月9日更被網信辦以實施網路安全審查為由，要求下架旗下包括「滴滴企業版」在內的25款應用App，重創企業經營。大陸毫無預警對科技企業開刀，也讓全球資本市場對中概股企業產生寒蟬效應，信心瞬間崩跌。

外媒在8月底引述知情人士透露，大陸官方正在制訂監管新規，將禁止擁有大量敏感消費者數據的公司赴美國上市，可能涉及網路、電訊和教育，或者與國家安全有關的行業，預計新規最快將在2021年第四季上路。

路透稍早也曾報導，大陸官方對於數據管控和資訊安全的重視程度與日俱增，不僅希望企業能將數據留在大陸境內，最理想的情況更是將數據交由國有企業來管理。

(時報資訊)