大陸電信通訊商中國移動已成為電信三大巨頭中，5G用戶增長最快的公司，最新公布的財報表現同樣亮眼。中國移動日前公布2021年前三季財報顯示，公司營收為人民幣（下同）6,486億元，年增12.9％，淨利潤亦較2020年同期增長6.9％至872億元。

綜合陸媒報導，細分中國移動業績表現，2021年前三季的通訊服務營收累計有5,729億元，年增9％，銷售產品收入及其他則為758億元，年增55.4％。財報顯示，公司持續推進自2019年起推出的「雲＋網＋DICT」融合發展，政企市場增長動能強勁，使前三季DICT業務收入達489億元，保持高速增長。

業績表現帶動港股上市的中國移動股價21日上揚，盤中一度漲逾1％，高見49.5港元，之後漲幅收窄，全日收報49港元，漲幅仍有0.41％。2021年累計漲幅約10.9％，3月盤中股價更曾一度接近60港元。

另外，計劃返回A股上市的中國移動先前公布招股書顯示，公司擬公開發行股份數量不超過9.65億股，不超過本次發行後公司已發行股份總數的4.5％。

最新數據顯示，截至2021年9月底，中國移動通訊用戶為9.56億，第三季淨增客戶為1,020萬戶。其中，4G用戶數為8.16億，增加1,700萬戶，5G套餐用戶為3.31億戶，增加6,000萬戶，5G網路用戶則有1.6億戶。總計年內前三季每用戶平均收入（ARPU）為50.1元。

中國移動表示，將持續加強資金、資產、資本管理，進一步加強風險管控，推進基於規模價值經營，實現全年移動ARPU穩健增長，為公司可持續健康發展提供堅實保障。

值得注意的是，中國移動5G用戶數量占公司總數約三成，增長速度使中國電信和中國聯通難以望其項背，累計2021年前八個月，中國移動5G用戶數增長規模更一舉超越其他兩家電信商的新增總和。

花旗報告指出，中國移動的低頻譜有助提高5G投資回報，是5G發展長期受益者，列為大陸電訊行業首選，且公司行動通訊穩定增長，再加上寬頻業務強勁，可繼續支持公司未來幾季的移動業務收入增長。

(時報資訊)