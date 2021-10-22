中國恒大出售資產給合生創展的交易20日晚間宣告破局，但雙方各執一詞，且合生創展死咬10億港元違約金的細節，讓市場觀望事件後續動態。21日上述企業復牌後，恒大系股票持續暴跌，合生創展與大陸房企則走揚。
中國恒大21日復牌後全天大跌，盤中一度重跌逾14％，收盤跌12.54％報2.58港元，2021年累計跌幅超過80％。同日復牌的交易案主角恒大物業同樣重挫，盤中一度跌逾10％，收盤跌8.01％報4.71港元。其他恒大系股票也收跌，恒大汽車、恒騰網絡分別跌2％、1.38％。
另一方面，21日復牌的合生創展開盤雖跌2％，但迅速轉漲，尾盤更一度漲至全天最高13.64％，最後收漲7.58％，報26.6港元。其餘港股大陸房企股普漲，融創中國收漲10.19％、龍湖集團收漲7.64％。
綜合陸港媒體21日報導，10月初市場傳出合生創展有意收購恒大物業逾五成的股權，中國恒大、恒大物業、合生創展也自4日開始停牌。日前則有消息稱，廣東省政府並不同意這筆交易案。
最終在20日晚間，中國恒大公告，原本要將恒大物業50.1％股權，以約200.4億港元價格轉讓給合生創展，但在12日得知資訊、有理由相信，合生創展未能符合對恒大物業股份做出全面要約收購的先決條件，所以在13日終止該協議。
然而，同時發布公告的合生創展卻與恒大打對台，合生創展表示，恒大沒有按照協議條款在12日出售股份，因此不接受恒大聲片面終止該協議的通知，並強調這樁交易設有違約金，違約方須支付10億港元。
合生創展在21日晚間進一步澄清，尋求法律意見後認為，該協議具有法律約束力，收購事項毋須達成任何先決條件，且重申恒大聲稱終止該協議的原因並沒有任何實質內容。
恒大目前陷入債務深淵，中國基金報統計，至11月11日前，恒大還有近2.8億美元的債券利息要支付。且恒大在20日公布的最新經營數據，較外界預期還來得糟糕。
原本市場預估恒大9月房地產銷售金額、面積都將按月減少逾55％。但恒大公布，自9月至10月20日共50天期間，房地產銷售金額僅人民幣36.5億元、面積僅40.5萬平方公尺，兩項指標均較8月數據衰退逾九成，且統計口徑還是逼近兩個月的時間，讓外界持續擔憂恒大前景。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：