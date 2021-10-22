中國恒大出售資產給合生創展的交易20日晚間宣告破局，但雙方各執一詞，且合生創展死咬10億港元違約金的細節，讓市場觀望事件後續動態。21日上述企業復牌後，恒大系股票持續暴跌，合生創展與大陸房企則走揚。

中國恒大21日復牌後全天大跌，盤中一度重跌逾14％，收盤跌12.54％報2.58港元，2021年累計跌幅超過80％。同日復牌的交易案主角恒大物業同樣重挫，盤中一度跌逾10％，收盤跌8.01％報4.71港元。其他恒大系股票也收跌，恒大汽車、恒騰網絡分別跌2％、1.38％。

另一方面，21日復牌的合生創展開盤雖跌2％，但迅速轉漲，尾盤更一度漲至全天最高13.64％，最後收漲7.58％，報26.6港元。其餘港股大陸房企股普漲，融創中國收漲10.19％、龍湖集團收漲7.64％。

綜合陸港媒體21日報導，10月初市場傳出合生創展有意收購恒大物業逾五成的股權，中國恒大、恒大物業、合生創展也自4日開始停牌。日前則有消息稱，廣東省政府並不同意這筆交易案。

最終在20日晚間，中國恒大公告，原本要將恒大物業50.1％股權，以約200.4億港元價格轉讓給合生創展，但在12日得知資訊、有理由相信，合生創展未能符合對恒大物業股份做出全面要約收購的先決條件，所以在13日終止該協議。

然而，同時發布公告的合生創展卻與恒大打對台，合生創展表示，恒大沒有按照協議條款在12日出售股份，因此不接受恒大聲片面終止該協議的通知，並強調這樁交易設有違約金，違約方須支付10億港元。

合生創展在21日晚間進一步澄清，尋求法律意見後認為，該協議具有法律約束力，收購事項毋須達成任何先決條件，且重申恒大聲稱終止該協議的原因並沒有任何實質內容。

恒大目前陷入債務深淵，中國基金報統計，至11月11日前，恒大還有近2.8億美元的債券利息要支付。且恒大在20日公布的最新經營數據，較外界預期還來得糟糕。

原本市場預估恒大9月房地產銷售金額、面積都將按月減少逾55％。但恒大公布，自9月至10月20日共50天期間，房地產銷售金額僅人民幣36.5億元、面積僅40.5萬平方公尺，兩項指標均較8月數據衰退逾九成，且統計口徑還是逼近兩個月的時間，讓外界持續擔憂恒大前景。

(時報資訊)