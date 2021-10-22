歐洲議會於當地時間21日全會通過「歐盟與台灣政治關係與合作報告」，深化與台灣的合作。對此，大陸國台辦發言人馬曉光21日晚間表示，歐洲議會通過有關報告，嚴重違反一個中國原則，以及中歐建交時歐方在台灣問題上做出的公開承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此強烈不滿和堅決反對。

值得注意的是，歐盟在2015年就已將台灣列入有望達成投資協定的交易夥伴名單中，但直至今日，歐盟還未和台灣就這一問題舉行會談。報導稱，在全球半導體短缺的情況下，台灣對歐盟的吸引力越來越大，歐盟也在積極遊說台灣的主要晶片製造商前去歐盟投資。

馬曉光強調，民進黨當局勾連一些國家議員，泡製各種涉台議案，企圖貼靠外部勢力進行「台獨」分裂活動，必定失敗，他並要求歐盟有關機構以實際行動，恪守一個中國原則，糾正錯誤，慎重妥善處理台灣問題。

路透報導，歐洲議會在21日進行首份「歐盟與台灣政治關係與合作報告」的決議，並以壓倒性的580票贊成、26票反對、66票棄權的投票結果，支持這項與台灣加強政治與經貿關係，也成歐洲力挺與台灣往來的重要里程碑。該份決議要求歐盟的執行機構－歐盟執委會，立即開始對歐盟與台灣雙邊投資協定進行影響評估、公眾諮詢和範圍界定。另外，議員們還要求將歐盟在台北的經貿辦事處，更名為歐盟駐台灣辦事處，實際上是提升該辦事處的地位，但該份決議並不具約束力。

(時報資訊)