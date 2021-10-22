大陸近期多項宏觀經濟數據差強人意，多位專家先後呼籲，為了救經濟，降準事不宜遲。植信投資首席經濟學家連平21日建議，2021年第四季應下調存款準備金率兩碼（0.5個百分點），透過釋放較低成本的市場流動性，進一步支持實體經濟。
界面新聞報導，連平21日出席2021中國首席經濟學家論壇暨第一屆大灣區（黃埔）經濟峰會時表示，目前大陸經濟增長面臨極大的放緩壓力，加上物價上揚等複雜的外部因素，貨幣政策應有所調整，不僅應朝向穩健偏鬆，還需要適度推動信用擴張，讓市場融資成本有所下降。
在此背景下，連平認為，降準有其必要性和緊迫性，建議中國人民銀行第四季應降準0.5個百分點，進而釋放較低成本的流動性，促進信貸增長。此外，官方還要對信貸結構進行調整，擴大對科技創新、小微企業、綠色發展、高新製造業等產業的支持。
人行7月中旬剛宣布全面降準0.5個百分點，等於向市場釋出人民幣1兆元的流動性。當時市場普遍認為，全面降準的幅度之大，足見經濟下行的情況，恐遠超外界預期，因此人行須適度放鬆貨幣，以維持經濟增長動能。
而大陸最新公布的第三季GDP年增率意外「破5」降至4.9％，且投資、工業等數據也都遜於市場預期，消費雖有回升卻仍處在歷史低點，為第四季經濟情勢帶來隱憂，愈來愈多專家呼籲人行應該儘快降準。
(時報資訊)
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