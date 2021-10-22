美國駐世界貿易組織（WTO）代辦畢斯比（David Bisbee）在「第八次對中國貿易政策審議會議」上緊盯中國產業政策，他指稱中國「扭曲公平競爭環境」，美國將繼續尋求所有可用的工具，督促中國做出必要改變，並接受開放、市場化政策。

路透21日報導，美國貿易代表署（USTR）公布，畢斯比在會上批評，中國利用WTO成員認可，成為世貿組織最大貿易商，同時加倍採取國家主導的非市場貿易方式，損害美國和其他國家的工人和企業利益，並指中國並沒有改變產業政策意願。

畢斯比表示，中國透過市場准入限制、投資限制和大規模補貼等一連串產業政策，扭曲進口商品和服務，以及外國製造商和服務供應商的競爭環境。此外，中國將國企的優惠待遇、歧視性監管要求、獨特的國家標準、資料限制、智財權執法不力、網路盜竊和競爭法執法等諸多行為，用以確保在全球市場的主導地位。畢斯比表示，美中經貿協議已取得進展，但中國貿易體制問題尚未解決，呼籲中國主動全面有效地接受開放、市場化的政策。

對此，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文以視訊出席會議時表示，自上次審議會議以來，中國始終致力於在更高水準上深化改革、擴大開放和發展開放型經濟，且一直透過立法、行政和司法手段加強智財權的保護，履行透明度義務。

(時報資訊)