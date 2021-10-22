蓄勢待發的能源危機，讓大陸政府決心剔除高耗能產業。大陸發改委21日正式公布徵求意見通知，擬將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業，遏制這種高耗電的活動，也大幅打擊比特幣等虛擬貨幣的應用前景。

綜合陸媒報導，大陸發改委官網21日公告，關於修改「產業結構調整指導目錄（2019年本）」的徵求意見稿，當中淘汰類「落後生產工藝裝備」裡的「其他」項目中，將增加一項「虛擬貨幣挖礦活動」。公開徵求意見直至11月21日結束。

該通知意謂著虛擬貨幣挖礦在大陸恐難再有起死回生的機會。大陸在2019年4月公布「產業結構調整指導目錄（2019年本）」徵求意見稿時，將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業，但在11月出爐的正式目錄中，原被列入淘汰的虛擬貨幣挖礦則被刪除。

但自2021年起，大陸政府再次重手打擊虛擬貨幣，各省市陸續要求企業關停挖礦活動，發改委更在9月底發表通知，嚴禁新增挖礦項目，並要求加快現有挖礦活動退出，同期也預告擬將挖礦增列入淘汰類產業。10月8日，發改委再次提到關於「產業結構調整指導目錄」的修訂，擬將挖礦列入淘汰類產業，如今則是正式發表徵求意見通知。

市場人士分析，2021年來國際能源市場價格持續走高，大陸多地也推出限電措施，高耗能的虛擬貨幣挖礦活動完全不符合環保目標以及當前能源現況，因此遭到官方定調淘汰。

英國劍橋大學替代金融中心研究顯示，大陸在全球比特幣算力的市占率近年持續下滑，2019年底市占約73％，至2020年底時降低約53％。進入2021年後，5月僅存44％，6月降至34％，7月開始因為官方限制，直接下降歸零。至於大陸空出的這些比特幣算力市占，主要被美國、哈薩克、俄羅斯等國取代，上述三國的算力市占在近期均有明顯上升。

另一方面，由於能源問題影響全球，在大陸率先喊停的背景下，市場關注比特幣的挖礦前景，會否因此蒙上一層陰霾，甚至交易、投資及應用等空間被大幅壓縮。

比特大陸共同創辦人吳忌寒10月初曾預測，在官方政策下，大陸當地的虛擬貨幣散戶投資人很快就會消失。與此同時，主要的虛擬貨幣交易平台如火幣網等，也在9月、10月紛紛關停大陸地區的業務。

(時報資訊)