電動車大廠特斯拉20日公布上季營收、獲利雙雙創新高，並寫下連續三季盈餘，歸功於該車廠因應供應鏈受阻的能力優於對手。此外，受到中國電動車銷售挹注，上季交車量勁升73％，而中國廠已是特斯拉旗下產量最高的廠房。
但特斯拉亦警告，即將上線的廠房與供應鏈問題，仍對獲利表現造成壓力。
財報公布後，盤後下挫1.7％，報851.10美元。
特斯拉表示，撙節支出有助於獲利上揚，產量提升帶來更大的成本效益，更多抵銷供應成本增加與上季平均售價下滑的影響。
第三季獲利由去年同期的3.31億美元躍升至16億美元，營收連五季寫下新高，達138億美元，兩者超越華爾街預期的獲利13億美元、營收136億美元。此外，汽車事業毛利率達30.5％，同樣締造新猷。
分析師認為，特斯拉垂直整合能力更甚於許多車廠，比一些對手更平穩度過晶片短缺的局面。
不過，供應鏈問題仍造成影響。特斯拉財務長科克宏（Zachary Kirkhorn）指出，「由於零件缺貨和物流的不穩定，我們的廠房並未達到產能全開」，使顧客等待交車的時間更久。他提到，有鑑於商品與勞力成本節節攀升，公司必須不斷壓低支出，「我們必須克服成本增加幅度超出我們掌控的情況。」
上季特斯拉交車量達24.1萬。據FactSet調查，分析師預期特斯拉本季交車量增至26.6萬輛，這使全年交車接近90萬輛。先前特斯拉曾提到，目標2021年交車比去年的將近50萬輛增長逾50％。
特斯拉未來幾季獲利仍因供應鏈問題而承壓，該車廠致力打造柏林與德州的新廠房，柯克宏提到，「我們在執行上有很長的路要走」。
向來是外界焦點的執行長穆斯克此次未出席法說會，他最近曾抱怨自己的工作量太大。他7月曾提到，若無特殊情況，未來不會參加公司財報法說會。
(時報資訊)
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