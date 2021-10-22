電腦大廠惠普（HP）執行長羅爾斯（Enrique Lores）20日表示，全球供應鏈瓶頸與晶片短缺對於該公司帶來的衝擊更勝於同業，而他預期相同狀況恐延續至明年上半年。
儘管供應鏈隱憂揮之不去，但惠普周三發布2022年財測優於預期，同時宣布加發股息計畫。惠普預估，明年調整後的每股盈餘（EPS）將介於4.07美元～4.27美元，高於分析師預估的3.79美元。
受此激勵，惠普21日早盤股價大漲逾4％，每股報29.80美元。今年迄今累漲16.3％。
羅爾斯周三接受訪問時表示：「我們看到需求持續強勁，積壓訂單大增情況恐持續至明年。」惠普目前已承接而尚未出貨的訂單量，已相當於一個季度的個人電腦銷售，約100億美元。
據研調機構顧能（Gartner）與IDC報告顯示，全球電腦第三季出貨量成長1％～4％，但惠普出貨量卻下滑約6％，甚至把產業龍頭地位讓給聯想（Lenovo）。同業戴爾與蘋果同期出貨量也大幅成長。
羅爾斯將業務放緩歸結於兩大原因。首先，疫情帶動在家辦公與上學趨勢，使得桌上型電腦需求暴增，但供應鏈受阻卻大幅影響生產進度。其次，零組件供應續短缺，此問題料將延續至明年上半年。羅爾斯表示：「疫情令供應鏈系統的脆弱暴露無遺。」
羅爾斯表示，他們打算採取三項「關鍵行動」解決此問題。第一，該公司將與零件供應商簽訂協議、確保直接取得零件。其次，更改設計令更多產品使用相同零件。最後，推出新系統以改善零件訂購流程，以緩解訂單積壓狀況。
惠普預期，2022年可望創造至少45億美元的自由現金流，並打算百分百回饋給股東，因此將年度股利提高29％至每股1美元。
(時報資訊)
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