外媒引述消息報導，線上付款服務業者PayPal出價450億美元求購社交網站Pinterest，藉此跨入電子商務領域。可望締造PayPal史上最大規模收購案，也將成為全球最高價的社交媒體收購案，吸引更多金融科技與社交媒體結盟。

消息稱PayPal提議以每股70美元收購Pinterest，與Pinterest的19日收盤價55.58美元相比溢價26％，且相當於Pinterest過去一年息前稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）的62倍。

假設雙方協商順利，PayPal打算在11月8日季度財報發表會上宣布收購，交易規模將超越2016年微軟收購領英（LinkedIn）時支付的262億美元現金，成為全球最大規模社交媒體收購案，唯一不同的是PayPal主要將以股票支付收購。

投資機構Wedbush於最新報告中表示：「兩家公司合併有助PayPal透過電商平台及消費者服務發展更多獲利模式，例如將Pinterest社交電子商務平台及Honey Science的人工智慧技術整合到PayPal應用程式。」

PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）自2014年上任以來，持續推動企業購併來拓展新業務，瞄準近年快速成長的電子商務需求。PayPal在2019年投資40億美元收購線上折扣搜尋網站Honey Science，今年又陸續收購日本線上分期付款服務Paidy及退貨服務業者Happy Returns。

去年疫情爆發後各地封城助長線上購物需求，使PayPal用戶量飆漲，推動股價在過去12個月上漲36％，公司市值逼近3,200億美元。

2010年創立的Pinterest起初只是照片分享網站，但近年在照片加入商品連結後也跨足電子商務市場。Pinterest先前市場集中在美國及加拿大，但去年和電子商務軟體開發商Shopify合作後，服務範圍擴大至27國。

去年疫情爆發後Pinterest同樣受惠，用戶量大幅成長，但隨著各地解封而趨緩。該公司在今年7月公布每月經常性用戶量年減5％。

(時報資訊)