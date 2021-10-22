消費品巨擘聯合利華（Unilever）21日警告成本通膨將持續到明年，令消費品廠商不斷承受成長上升壓力，因此必須漲價來抵銷包括能源與其他成本大增的影響。
擁有康寶濃湯（Knorr）和多芬香皂（Dove）等知名品牌的聯合利華，第三季基礎銷售額年增2.5％，高於市場預估年增2.2％，並維持全年利潤率預估不變。
聯合利華股價21日在英股盤中上漲逾3％，報3,940便士。
財務長皮克斯利（Graeme Pitkethly）認為通膨壓力已往上升，預期明年通膨壓力會高於今年，跟歐美等主要央行評估目前物價走高只屬暫時性現象的看法不同。
聯合利華第三季銷售成長，主要由美國、印度、中國和土耳其等市場需求帶動。雖然其東南亞市場受新冠疫情惡化影響，拖累整體銷售量下跌1.5％，但因產品價格上漲4.1％而抵銷量跌的影響。
皮克斯利說，東南亞地區總銷售量跌幅為「高個位數百分比」（通常指6％到9％區間）。該區占其整體營業額約14％。
投資銀行傑富瑞分析師迪博（Martin Deboo）表示在目前環境下，聯合利華有定價能力，對市場來說屬正面消息，但能否推動銷售量上升成為其面對的重大挑戰之一。
聯合利華表示，儘管成本通膨仍然居高不下，像今年出貨物流與配送等成本增加35億美元，但其仍維持原先營業利益率預測不變。其7月受通膨因素影響，把全年營業利益率預測，從原先「小幅上升」調降為「持平附近」。
專家認為聯合利華正面臨更艱困任務，其六成營業額來自新興市場，但新興市場通膨壓力十分兇猛。
聯合利華表示物價高漲，已看到消費者轉向使用較便宜的品牌，在包括印尼等市場的競爭變激烈。
(時報資訊)
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