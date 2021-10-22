電力與天然氣價格大漲，令歐洲能源供應商掀起一波倒閉潮。蘇格蘭電力（Scottish Power）公司執行長安德森（Keith Anderson）21日警告，除非政府盡快調整能源價格上限、允許業者反映成本，否則英國能源市場恐面臨「大屠殺」慘況，光下個月可能有至少20家供應商倒閉。
英國能源主管機關Ofgem為能源價格設定上限，每年審查兩次，下次審查時間為明年4月。
自9月初以來，英國已有12家能源公司被迫關門。安德森呼籲，英國政府應盡快審查能源價格上限，如此一來，能源供應商才能將新增成本反映在電價上頭。若政府不快點介入的話，即便是財務體質與名聲良好的業者都可能難逃倒閉命運。
安德森表示：「如今存在一個重大風險是，你可能看到市場萎縮至5～6家企業。」
電力與天然氣價格飆漲，原因包括亞洲需求居高不下、歐洲風力發電驟降，加上先進國家致力於減碳、天然氣成為最佳替代來源等。但能源價格飆漲卻令供應商營運岌岌可危，畢竟這些企業無法任意將成本轉嫁給消費者。
德國電力公司Ziegler Strom-Vertrieb在21日宣布，受天然氣批發價格飆漲影響，今年底將停止供電給巴登符騰堡州卡佩爾羅德克（Kappelrodeck）客戶。這是德國本周以來第二家宣布停止營運的小型能源供應商。
Ziegler聲明指出：「根據採購條件，我們無法再以現在價格供電。我們10月初採購電力的價格，比起去年同期高出五倍。」
德國能源主管機關Bundesnetzagentur證實Ziegler停止營運消息，同時預告自12月起電費將開始調漲，但該單位不願透露更多資訊。
Ziegler原本客戶可選擇轉至其他能源供應商，或是自動成為該區最大能源供應商的顧客，這將確保他們家裡電力供應不會遭中斷。
(時報資訊)
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