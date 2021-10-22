眼見加州港口嚴重壅塞，加州州長紐森（Gavin Newsom）20日（周三）發布行政命令，要求尋找可供短期停放貨櫃的土地、暫時解除卡車載貨限制以及增加人力訓練，盼解決貨櫃存放空間不足與卡車司機人力短缺的情況，改善港口運輸速度。

　紐森在聲明中指出，加州港口對地方、州和全國經濟至關重要，州政府正採取行動，協助提升全球貨物運送。他強調，行政團隊將持續與聯邦、州和產業夥伴合作創新的解決方法，以解決眼前的挑戰。

　紐森的行政命令將立即生效。根據內容，該州機關將尋找公有與民間土地，作為短期貨櫃放置地點，俾以解決短期儲放需求，緩解當前的供應與物流鏈危機。

　其次，加州將暫時解除卡車運載貨物的重量限制，同時確定豁免的貨運路線。例如18英尺的五軸聯結車最多可承載3.4萬磅的貨品，隨著這項限制暫時解除，意味可載送更多貨物。

　該行政命令也指示，將利用現有資源與高速道路人力訓練夥伴合作，提升港口勞工與供應鏈人力的教育訓練計畫。

　近幾個月，有數百艘貨櫃船在加州近海等待。截至周三，洛杉磯與長灘港口停泊64艘船。光是洛杉磯港，就有大約2萬個貨櫃在海上滯留。

　據州長辦公室資料，兩座港口占美國所有貨櫃吞吐量的35％，約占美國進口量的40％、出口量的25％。

　美國正面臨勞力短缺，尤其是卡車產業，使得供應鏈問題更雪上加霜。這些卡車運送各式各樣的貨物往返港口與食庫、零售商之間，但由於司機缺人，導致貨櫃只能停留在港口，船隻無法卸貨。

　根據美國卡車運輸協會數據，目前美國短缺8萬名卡車司機，若再不採取行動改善，預料到2030年時，卡車司機將短缺16萬人。

　有鑑於美國港口囤積大量貨品，恐將影響年終假期貨物運輸，拜登總統上周甫下令洛杉磯港口將一周七天、24小時全天營運。

(時報資訊)

#加州港口

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