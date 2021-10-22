眼見加州港口嚴重壅塞，加州州長紐森（Gavin Newsom）20日（周三）發布行政命令，要求尋找可供短期停放貨櫃的土地、暫時解除卡車載貨限制以及增加人力訓練，盼解決貨櫃存放空間不足與卡車司機人力短缺的情況，改善港口運輸速度。
紐森在聲明中指出，加州港口對地方、州和全國經濟至關重要，州政府正採取行動，協助提升全球貨物運送。他強調，行政團隊將持續與聯邦、州和產業夥伴合作創新的解決方法，以解決眼前的挑戰。
紐森的行政命令將立即生效。根據內容，該州機關將尋找公有與民間土地，作為短期貨櫃放置地點，俾以解決短期儲放需求，緩解當前的供應與物流鏈危機。
其次，加州將暫時解除卡車運載貨物的重量限制，同時確定豁免的貨運路線。例如18英尺的五軸聯結車最多可承載3.4萬磅的貨品，隨著這項限制暫時解除，意味可載送更多貨物。
該行政命令也指示，將利用現有資源與高速道路人力訓練夥伴合作，提升港口勞工與供應鏈人力的教育訓練計畫。
近幾個月，有數百艘貨櫃船在加州近海等待。截至周三，洛杉磯與長灘港口停泊64艘船。光是洛杉磯港，就有大約2萬個貨櫃在海上滯留。
據州長辦公室資料，兩座港口占美國所有貨櫃吞吐量的35％，約占美國進口量的40％、出口量的25％。
美國正面臨勞力短缺，尤其是卡車產業，使得供應鏈問題更雪上加霜。這些卡車運送各式各樣的貨物往返港口與食庫、零售商之間，但由於司機缺人，導致貨櫃只能停留在港口，船隻無法卸貨。
根據美國卡車運輸協會數據，目前美國短缺8萬名卡車司機，若再不採取行動改善，預料到2030年時，卡車司機將短缺16萬人。
有鑑於美國港口囤積大量貨品，恐將影響年終假期貨物運輸，拜登總統上周甫下令洛杉磯港口將一周七天、24小時全天營運。
(時報資訊)
#加州港口
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：