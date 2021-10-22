2021年APEC主辦國紐西蘭舉辦一系列幫助少數民族參與電商，以帶動其創新，並發揮擴大市場參與及潛力的研討會，筆者應紐國主辦單位的邀請，擔任有關「如何幫助少數民族產業電商化」研討的主題演講人，筆者在演講中特別強調建立「電商農夫」這個行業，對少數民族參與電商的重要性，並倡議APEC推動「電商農夫計畫」。
上述研討主題的主要概念，應可說是「包容性經濟成長」與「數位化經濟」的綜合體。包容性經濟成長，強調弱勢群體不應因其背景差異而被孤立於經濟社會發展之外；應使其共同參與全球市場及全球價值鏈。而數位經濟則是給少數民族機會，透過利用資訊及通訊技術（ICT）來縮小發展及所得差距。
電商貨品的生命週期較短，通常是單筆貨量小、價值低、交易頻率高，並以電商平台作為商業模式的中心。電商的競爭頗為激烈，電商業者以品質佳、價格低、遞送快速、優質的「最後一哩路」及退貨服務來彼此競爭，上述競爭的最高目標就是「能讓顧客最滿意」。
少數民族經營電商，要使其產品電商化並非易事，需要依其文化及技藝等特有優勢設計一個非「一體適用」的商業模式來參加競爭，此商業模式需要一個可利用ICT技術的電商生態系統，參加的機構與業者包括電商平台業、產品設計業、生產業、網路行銷業、網頁設計業、大數據分析業、第三方支付業、物流業、農政單位、農業技術與ICT訓練機構等，透過具有動能及非定型化的交互作用，產生綜效，創新產品及服務，更重要的是，不斷創新商業模式提升競爭力。
少數民族的產品有很大一部分是農業產品，需要冷鏈技術擴大行銷範圍，另外，也需要大數據分析了解消費者的購買習慣與市場趨勢，及應用區塊鏈來作貨物追蹤等。在農村這些都需要年輕大學畢業生的加入，特別需要有ICT背景的少數民族子弟回到他們自己的家鄉農村，透過農業技術、行銷技術及ICT應用等的訓練投入「電商農夫」這個新興行業。
APEC重視加強包容性經濟成長，已訂定數位經濟行動計畫，倡議應為弱勢族群建立策略性電商平台及創新的商業模式，幫助他們進入區域及全球市場，但要鼓勵年輕人進入「電商農夫」這個行業，首先必須培養年輕人對農業的興趣，提供誘因在大學設置「電商農夫」育成中心及孵化器，並與農業改良實驗機構合作，提高對高級農業的興趣。但最重要的是，要讓他們覺得有前景且能獲利，所得甚至高於一般水準，這需要政府提供電商平台、資金、土地、物流、技術及行銷通路的支持。
電商農夫的工作內容，在APEC會員國中應多少都有在做，但需要更系統化、制度化，此次與會代表對「電商農夫」（e-farmer）這個名詞，認為頗有創意，此名詞並非指電子化農業的農夫，而是專指生產高價值農產品並作電商行銷的農業從業者，咸認此名詞有助於政策的推廣。筆者並建議在APEC包容性經濟成長及數位化經濟行動計畫下推動「電商農夫」，以大幅提昇農村經濟發展，但他們也需要有如對「新創」的培育與創業支持。
(時報資訊)
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