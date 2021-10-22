網紅經濟近年來崛起，數位行銷集團AnyMind Group針對台灣市場發布2021年網紅趨勢報告指出，投入網紅行銷最多的產業分別是美妝產業（52.1％）、快速消費品（31.7％）與家電產業（9.63％），而隨著社群商務興起，網紅經濟也將趁勢起飛，如何創造「鐵粉」、發展個人品牌、並將粉絲變成自己的顧客，將是網紅與品牌接下來的重要挑戰。
台灣網紅行銷市場近年來快速發展，以FB、IG、YouTube為主要平台，以內容來說，「生活娛樂」像是吃喝玩樂、生活體驗等與大眾連結度高，是最受到台灣用戶歡迎的主題。第二則是時尚美妝，AnyMind報告指出，美妝試色、服飾穿搭等內容受到大眾喜愛，不僅是消費者購買前的參考，也成為發掘新產品的方式。
同時，相較於其他國家，台灣受疫情影響較小，雖然無法出國旅遊，但卻因此促進國內旅遊的熱潮，也讓「旅遊」類主題成為內容排行中的前三名。
有趣的是，因為疫情所帶來的大環境變化，帶動「商業金融」類主題與往年相比明顯增加。「居家」、「室內活動」等內容如家庭生活、居家健身運動、烹飪教學等也著疫情成為深受歡迎的主題。
AnyMind報告指出，不同產業偏好的社群平台也不同，例如，時尚美妝產業大量使用Instagram為主要媒介（65％），快消品則偏好Facebook（58.8％），家電則是以 YouTube為主（55.4％）。進一步分析，Instagram以圖為主，成為美妝產業傳達品牌形象的最佳呈現平台，而Facebook因使用人數多、受眾廣泛，正符合FMCG快消品品牌對大量觀眾曝光的需求。
最後，家電產品因為商品特性的關係而需要以實際試用、商品評測等方式與消費者深度溝通，以影片為主的YouTube成為最能完整展現商品優點的平台。
此外，該報告也指出，社群商務已經成為未來電商市場的常態，FB、IG、YouTube和Twitter在部分市場裡已經推出社群購物的功能，隨著社群商務興起，品牌和網紅就像多了許多的銷售管道。從發掘商品、查看評論到購買的整個過程，消費者都可以不需要離開社群平台即可完成。
(時報資訊)
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