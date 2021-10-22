NCC於21日邀請五家電信總經理洽商5G資費降價事宜，業者表示，台灣的5G資費相對日本、南韓、大陸及美國都要來得便宜，而且5G建設加速再加速、但投資成本卻是4G的三至四倍，直言「台灣5G網速全球第一，資費全球最低」。

據了解，NCC拋出的議題包括5G基礎建設佈建情形、不同資費方案、消費者保護措施、各業者的偏鄉建設，以及如何提升5G普及率等，包括中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁均親自出席，。由於討論議題廣泛，五家電信公司總經理「各自表述」。

業者會後表示，台灣的5G資費，相較南韓、日本、大陸及美國都要來得便宜，而且大陸並沒有5G上網吃到飽資費，以5G上網吃到飽，台灣資費為1,399元，南韓要2,225元、日本1,729元、美國1,959元資費才會提供。就5G普及率而言，南韓5G開台至今兩年、5G用戶普及率25％，台灣開台一年多，截至9月底達389萬、普及率13％左右，與南韓開台一年的5G普及率8％，台灣5G用戶成長速度算得上全球前段班。

以5G投資成本來看，業者認為，台灣5G頻譜標金加上網路建設成本，大約是4G的三至四倍，但是5G開台1,399雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）仍然與當初4G開台時一樣，但贈送的網外通話分鐘數更多，在1,399資費補貼民眾購機的補貼款更在2萬元以上，業者直言「台灣5G網速全球第一，資費全球最低」，台灣的5G資費「俗擱大碗」，價格很公道了。

井琪以遠傳5G網速為例表示，遠傳目前全台已達90％人口覆蓋，年底將蓋滿9,000座，2022年達到97％人口覆蓋及超過1萬座的基地台，幾乎是傾全力加速5G網路建設。

井琪強調，5G服務不僅僅只是5G行動用戶，更多5G服務其實是在2B市場，遠傳目前已在五縣市12個衛生所提供5G遠距診療，預估年底前達到十個縣市、36個衛生所。

NCC於會議中建議，電信事業除建設網路、提升涵蓋外，亦應積極回應消費者使用需求，推出更多消費者可選擇、可負擔之資費，落實服務多元化及資費透明化，強化跨界、異業合作自駕車、智慧娛樂、智慧製造、遠距醫療等垂直場域應用。

(時報資訊)

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