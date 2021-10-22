知情人士透露，繼台灣Pay之後，財政部將再領軍八大行庫投入新的金融科技領域發展，此次瞄準區塊鏈，財政部將領軍八大行庫針對進口商的貨物通關建立「區塊鏈融資保證平台」，透過區塊鏈讓進口商的貨物能「先稅後放」，大幅節省通關時間，預定今年底試行。
據指出，上周財政部次長阮清華召集八大公股行庫的金融科技平台會議中，已確定八大公股銀行攜手進軍區塊鏈，首發將瞄準「融資保證」成立區塊鏈的融資保證平台，該合作計劃將涵蓋財金公司、關務署及關貿網路等多個單位，對於貨物的通關，透過區塊鏈平台來執行「先放後稅」，將成為八大行庫合力投入區塊鏈領域首發代表作。
知情人士指出，由於八大行庫、關務署、關貿網路均由財政部管轄，因此上述的區塊鏈實驗，財政部最能發揮串聯的效果，同時也能對進口商的貨物通關發揮更大的便民作用。
公股行庫主管則表示，以前透過紙本作業來報關，廠商、銀行和關務署之間的「保證函」往返，經常要雙掛號郵寄往來好幾趟，非常花錢花時間，如今透過區塊鏈來進行，「相關表單完全線上作業化」，在銀行、廠商、關務署之間的保證函往來完全透過區塊鏈來執行，三天之內即可完成。
據指出，財政部已責成各大行庫，每家各找一至兩家進口廠商客戶，來加入今年底的試行行列，申請電子化開立「進口貨物應繳稅費保證書」，來辦理進口貨物通關、進行POC驗證，也就是關於系統開發的測試、試行，一旦順利成功，明年將再擴大推動到更多客戶群，接下來也歡迎其他的國銀參與。
其中財金公司原本就有建置區塊鏈平台，召集20多家國銀共同成立區塊鏈委員會，公股金融圈人士指出，財金公司兩年多前已有推動「函證區塊鏈」成功上路的經驗，接下來財政部這個計畫將和財金公司合作，以財金公司目前已經搭建好的區塊鏈平台，辦理該案的系統開發與建置，以及POC驗證等準備工作。
同時也會由財金公司和關務署、八大行庫一起規劃該區塊鏈先放後稅的融資保證平台的系統介接、專案時程、換文辦理系統介接以及計費標準的重要的細節。
(時報資訊)
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