金管會統計，到今年6月底國銀對大陸曝險金額降到新台幣近1.47兆元，比去年6月底少近1,010億元，更比2018年9月曝險金額最高時少近3,537億元，銀行局主秘侯立洋表示，主要是放款少逾3,200億元，同業拆存亦少約800億元。

由於9月爆出大陸恒大集團財務危機、大陸進行能耗雙控及相關產業控管政策，加上中美關係仍緊張，估計銀行授信有可能再減少，對大陸曝險占核算淨值比率在6月已降到37％的近年新低，9月可能再下降。

金管會自2013年9月開始逐季公布國銀對大陸曝險額及占核算淨值比率，依規定銀行對大陸曝險總額，即投資、授信加計同業拆存合計金額，不得逾核算淨值的一倍（100％），國銀占比最高是2014年9月底的69％，曝險金額約新台幣1.76兆元，但金額最高是2018年9月，有1.82兆元，但因國銀淨值增加，所以占比降到54％。

近年因為中美貿易戰，立委關注國銀大陸曝險，尤其是占比逾70％的銀行都會被點名，因此銀行亦逐步降低對陸曝險比率，到今年6月底總曝險金額已降到近1.47兆元，占率37％，是金管會公布大陸曝險以來的新低比率。

與去年6月底相比，國銀對陸曝險少1,010億元，投資仍有增加逾500億元，但放款少逾1,300億元、拆借少300億元左右。

若與曝險金額最高的2018年9月底相比，二年多來少了近3,537億元，放款少逾3,200億元、拆存少800億元左右，等於投資仍是有增加。

這也代表國銀仍是看好大陸市場本來發展，還是有布局據點及投資，但放款及與大陸金融機構拆存，則因應短期風險升高，有逐年減少的情況，其中八大公股行庫在這二年多時間，對大陸曝險額共少2,820億元，是主要減少的機構。

銀行局亦公布，今年以來國銀沒有任何一家大陸分行或支行設立，最近一間新開的大陸據點是去年12月10日的上海銀行無錫分行，到目前為止共有九家國銀在大陸有25間分行、八家支行；另有五家子行，在大陸共有25家分行、20家支行，五家子行總投資金額近新台幣582億元。

(時報資訊)