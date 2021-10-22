國發會主委龔明鑫即將率經貿投資考察團訪問捷克、立陶宛、斯洛伐克，行政院長蘇貞昌21日在行政院會表示，24日外交部長吳釗燮也將出訪捷克、斯洛伐克、波蘭等國並公開發表演說，台灣與中東歐國家關係大為邁進，龔明鑫此行將探詢彼此投資、產業合作，及建構雙邊會談機制的可能性。
蘇揆說，這次中東歐經貿投資考察團，一方面要向這些中東歐國家致謝，感謝他們在台灣疫情最緊繃的時候，援贈我友誼疫苗共85萬劑，另一方面也希望透過此次考察，探詢彼此投資、產業合作，以及建構雙邊會談機制的可能性。他代表團能滿載而歸，帶回豐碩的合作成果，開創與友我國家更多元的夥伴關係。
據了解，訪問團成員共66人，包含官員及產業界代表，將在23至26日訪問捷克，是台灣歷來訪問捷克的最大經貿代表團，將舉行第5屆次長級台捷雙邊經濟諮商對話，台灣由經濟部政次陳正祺領銜，科技部長吳政忠也參加。龔明鑫也將在查理大學發表演說，聚焦台灣在後疫情時代全球經濟能扮演的角色。
台捷雙邊有潛力的合作領域包括資通訊、綠色科技、物聯網（IoT）、資訊安全、健康產業、智慧城市、觀光旅遊、金融和電動車。
26至29日在立陶宛期間，將舉行台立雙邊貿易投資論壇，論壇活動由立陶宛企業局、投資局安排的企業對企業洽談會，雙邊合作領域包括雷射、生物科技、資訊科技、人工智慧、資訊安全、綠色能源和食品產業。
(時報資訊)
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