國內汽車業為兼顧留才與徵才需求，多採取加薪的方式來激勵員工，三陽工業連續六年為員工加薪；和泰車平均近2.9％的調薪幅度，居同業之冠。
證交所調查，三陽去年平均員工薪資費用年增24.6％，增幅居同業之冠；中華車、和泰車、汎德永業去年平均員工薪資費用年增率也都超過7％。
這次和泰大幅調高新人起薪的動作，上市同業表示，暫無跟進的打算，也憂心將造成公司人才的流動，在爭取年輕新血上會處於更不利的位置。
今年儘管有新冠肺炎疫情的干擾，但國內上市車商都有加薪的動作，和泰車調幅近2.9％最高，三陽平均調幅亦達2％；裕隆集團在薪資凍漲兩年後，隨去年轉盈，今年也為員工調薪，平均約1.2％。
三陽在董事長吳清源入主以來，今年是連續第六年為員工加薪，主要是吳清源鑑於過往員工薪資與同業差距過大，設法調薪留才。
加薪果然發揮鼓舞士氣的成效，三陽機車銷量明顯提升，今年5月占有率衝上市場龍頭，去年營業利益更創下19.6億元的歷史新高。去年和泰汽車稅後淨利飆上138.48億元、EPS達25.36元，均創歷史新高，今年平均近2.9％的調薪手筆也是同業最高。和泰車今年上半年EPS已超過16元，市場看好全年將賺進三個股本下，明年員工繼續調薪不是夢。
(時報資訊)
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