各國陸續研擬疫苗護照或鬆綁邊境管制，台灣是否會跟進鬆綁？衛福部次長石崇良21日表示，邊境管制調整要考量國外疫情風險及國內民眾第二劑疫苗完整接種情況，其中，民眾第二劑覆蓋率一定要超過三成，但實際比例多少要綜合研判各國疫情等再來決定。衛長陳時中也說，這只是基本數字，邊境要解封還要看更多數字。

國內第二劑疫苗施打覆蓋率，指揮中心的目標年底達到六成，如此年底是否有望開放邊境管制？指揮中心發言人莊人祥則直言，無法確定。他說，除了第二劑疫苗完整接種率外，還要觀察國際疫情變化趨勢，尤其國際疫情未來是否會有變化，包括病毒株、流行性會如何演變，都需密切關注，必須持續觀察疫情趨勢、滾動式檢討、逐步調整。

隨著國際間各國疫苗覆蓋率陸續提升，全球已有七成國家放寬邊境管制，依檢測結果，或是否完整接種疫苗，縮短隔離天數甚至免隔離。公衛學者認為，邊境解封對國際觀光旅遊有非常大助益，能讓經濟復甦，建議政府與歐美國家協商，相互認證疫苗護照，讓施打兩劑疫苗的民眾能快速通關。

對此，石崇良21日指出，台灣疫情穩定，但是邊境政策要綜合考量國外疫情風險，及民眾第2劑的完整接種情形。石崇良進一步表示，現階段是趕快提升疫苗接種覆蓋率，本月底盼第1劑達七成，第2劑達三成。

石崇良說，若想要達到邊境管制調整，第二劑覆蓋率一定要超過三成，至於實際比例多少，目前還在綜合研判各國疫情、公共衛生措施及疫苗覆蓋率與該國疫情相關聯性，再決定台灣覆蓋率要達到甚麼程度時，可以鬆綁邊境管制。

觀光局官員表示，今年前八月國外旅客來台人數是歷年來最少，1至8月來台旅客僅9.06萬人，2020全年來台旅客137.78萬人，遠遠低於2019年1,186.4萬人。

為因應逐步鬆綁邊境，官員說，若解除邊境管制，各國都會開始搶客，我國會先瞄準飛機航程在五小時內鄰近國家列旅客搶先機，目前正在準備獎勵措施，包含給境外旅客WiFi使用券、悠遊卡搭乘相關優惠，甚至可能有駐外單位與當地旅行社去洽談相關旅遊細節，國內則是做好相關準備，等待邊境解除到來迎接報復性觀光商機。

(時報資訊)