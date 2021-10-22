衛長陳時中21日於立法院衛環委員會指出，預計在第13輪疫苗施打時，提供第一劑接種AZ疫苗超過10周者，可混打第二劑BNT疫苗，開放時間11月上旬且將不限年齡層。另指揮中心預估，明年海外國人春節返鄉人潮將遠多於今年，陳時中說，目前正在檢討對策，在對疫情衝擊最小下提高方便性為主，包括打完兩劑疫苗可否居家檢疫、減少防疫天數等。

指揮中心防疫使用實聯制簡訊通訊費用將用罄，立委詢問，若11月疫情警戒降為一級，是否還要實施簡訊實聯制？陳時中回應，目前規劃是到2022年年中期，但隨時可以檢討，如果降級後馬上停住實聯制，未來有隱藏個案就無法及時進行疫調，並即時啟動實聯制因應。至於是否有機會降級，陳時中認為，將繼續持續一段時間，因為只要降級，或改變境管措施，都有可能造成新一波潛在傳播鏈。

此外，立委要求衛福部要解決海外國人春節返鄉面對防疫旅館供應不足問題。陳時中表示，目前國內疫苗旅館有2.6萬間、集中檢疫所有5,600間，約有3萬間量能，據去年經驗短時間曾同時有3.1萬人要入住，數量很吃緊。

陳時中並說，明年返鄉人數估會比今年多，指揮中心會積極規劃新增防疫旅館數量，會後陳時中補充，會多方考量春節返鄉等規定，如回到疫情趨緩期，讓民眾從防疫旅館改為居家檢疫，或完整接種者可縮短檢疫天數。

針對台商、台生等在大陸打國藥、科興疫苗回台後認證問題，陸委會副主委邱垂正21日也表示，現階段對於國人在海外接種疫苗，只要是接種世界衛生組織（WHO）核發緊急使用清單（EUL）新冠疫苗種類，都可在返台後於系統補登，但仍要妥善保留國外接種證明及紀錄，不再核發疫苗接種證明文件或補發小黃卡。

另針對疫苗混打，陳時中明確表示，後續將視疫情、疫苗到貨量等，規劃在第13期提供部分接種第一劑AZ疫苗超過10周者，第二劑混打BNT，且開放全年齡層。指揮中心先前現階段維持醫療量能人員須速完成兩劑疫苗接種必要性，已開放第一類具有執業登記的醫事人員及醫療院所第一線非醫事人員，接種第一劑AZ疫苗逾10周者，第二劑可混打莫德納。後續將視疫情與疫苗狀況，將規劃於預約平台第13輪，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10周者，第二劑可混打BNT。陳時中也說近期會到貨一批疫苗就是莫德納疫苗。

(時報資訊)