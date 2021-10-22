國際油價勁揚、缺工、缺船...，全球面臨物價上漲壓力，通貨膨脹升溫，行政院長蘇貞昌21日在行政院會中，指示副院長沈榮津啟動「行政院穩定物價小組」運作機制，嚴加查察，絕不容有人藉機哄抬物價，藉此牟利，相關部會應共同做好穩定物價工作。

主計總處日前公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.63％，創下2013年3月以來、逾八年半最大漲幅，而重要民生物資CPI年增率3.31％，也創下三年新高。受國際疫情、運輸及極端氣候等因素影響，國內原物料、大宗物料、鋼材及運輸貨櫃等價格近來出現波動，也有食品與餐飲業率先調漲價格反映成本。蘇揆21日在行政院會中指示啟動穩定物價小組機制。

他指出，國內電價、天然氣桶裝瓦斯不調漲，油價也有穩定機制，十多年來運作良好，民生物資也請農委會、經濟部充分掌握供應，同時請沈榮津透過「行政院穩定物價小組」運作機制，督導公平會、經濟部、農委會及交通部等相關部會，共同穩定物價，不容有人藉機哄抬物價，藉此牟利。

行政院發言人羅秉成說，因國外疫情緊張，造成物價影響，有些鋼材價格、運輸貨櫃價格也受到影響，都會產生連動關係，行政院本來就由沈榮津主責督導穩定物價小組，這個機制一直存在，並持續密切注意相關物價波動有無異常情形。

羅秉成指出，預估今年消費者物價指數漲幅不會超過2％，比美國、南韓、歐盟、新加坡等國還來得低。

(時報資訊)