近一年新台幣與韓元REER差距 國際清算銀行（BIS）最新公布9月名目有效匯率指數（NEER）統計，新台幣NEER上揚至124.59、續創新高，實質有效匯率指數（REER）則增至112.52、是逾15年新高；反觀同期韓元REER下滑至104.5、已連續八個月低於新台幣REER。

匯銀主管強調，新台幣REER持續高於韓元且兩者差距加大，應是不利台灣出口價格競爭力，卻因疫情以來的全球供應鏈重組，台灣疫情控制良好，出口亮眼表現長紅，消除REER對出口競爭力的影響。而今年以來NEER維持高點，多少有助抵消進口物價漲幅，減緩可能的輸入型通膨壓力。

匯銀主管表示，國際美元指數9月從92上衝至破94，漲幅達1.73％，主要非美貨幣大多重挫，當月以泰銖狂洩4.55％最多，其次英鎊慘摔2.48％，韓元重挫2.07％，日圓貶幅也達1.84％，歐元下滑1.89％，澳幣走低跌1.66％，星幣貶值1.28％，僅人民幣升值0.03％。新台幣相對抗跌，反映在新台幣NEER及REER雙雙續揚，NEER更連二個月刷新最高紀錄。

BIS統計的NEER，是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，即單純升貶變動的指數。REER則是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，包含物價變動的指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，尤其是出口占DGP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣、南韓等。

新台幣21日收在27.912元，合計10月以來對美元累計貶值0.16％，但韓元出現一波反彈，同期間升值0.58％，若走勢延續不變，預料台韓REER差距可望縮小，但短期內仍難以反轉。

(時報資訊)