台灣錢淹腳目，通膨升溫更助長買房保值需求！住展雜誌最新統計，北台灣各縣市第三季預售新屋房價紛紛突破天花板，平均年漲幅達6.2％，創下2018年房市反彈以來最大漲幅，其中基隆連二季創新高，雙北市連七季上漲，新竹五大重劃區近年更是一年平均每坪漲10萬，漲到讓專家都滿臉問號；總計台北市、桃園、基隆、新竹等四個都市，房價都刷新歷史新高紀錄。

漲價狂潮 如水淹金山寺

住展雜誌研發長何世昌表示，房地合一稅新制7月正式上路後，短期投機客買盤退出市場，但因剛性與置產需求仍強，預售新屋市場價量齊揚，漲價潮全面啟動；去年還只是小漲潮，今年已是水淹金山寺了。

台北市第三季房價每坪達93.7萬元，季漲1.1％，已連續七季上漲，並創下歷史新高，較2014年最高點92.9萬元，再漲0.8萬元，年漲幅擴大至7％；其中以蛋白區房價漲勢較為凌厲，如大同、南港、內湖，尤其以二房型單價上衝力道較強。何世昌表示，台北市房價再創前高，意味著前一波套牢的屋主，經歷七年漫長景氣循環後，已經解套。

新北市每坪來到42.5萬元，季漲1.9％，也連續七季走高，距歷史高點42.9萬元僅一步之遙，年漲幅達5.5％。板橋、永和、新莊房價未突破前波高點，但林口、淡水、鶯歌等蛋白區卻已突破天際。

套牢七年 屋主逐步解套

基隆方面，每坪漲到平均22.1萬元，連二季創歷史新高，年漲4.7％。

桃園攀升到每坪25.8萬元，年漲幅達8.4％，為北台灣房價漲幅之冠。因外來客持續推升住宅需求，但供給量卻銳減逾二成，建商案源儲備不足，地價頻頻高價脫標，導致房價普遍跳漲，包括「脫北者集中地」的青埔，或「接待中心比超商多」的A7，房價都漲不停。

本季房價 估易漲難跌

新竹房價再衝高到每坪24.7萬元，連三季改寫新高，年漲7.4％。何世昌直言，雖然偏鄉、都計外建案拉低房價漲幅，但竹科客購屋首選的關埔重劃區和竹北四大重劃區，幾乎可用「一年漲10萬元」來形容；2018～2019年每坪成交均價約25萬元，2020年已漲至30～35萬元，今年又飆至40～45萬元，已經漲到讓人滿臉問號。

展望第四季，何世昌分析，外銷出口成長力道強勁，支撐經濟成長，加上通膨繼續升溫刺激國人置產需求，有利於房市，加上預售屋實價登錄助漲房價效應正快速發酵，建商與中古屋主都比高不比低，售價愈墊愈高，預期第四季房價將易漲難跌。

(時報資訊)