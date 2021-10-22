晶圓代工龍頭廠台積電21日上午位於南科晶圓廠旁的再生水廠工程工地發生火災。台積電證實是興建中的再生水廠發生火災，但不在晶圓廠區內，對晶圓廠營運沒有影響。

南科管理局表示，火勢已在中午前撲滅，並無人員傷亡。評估台積電南科再生水廠將在11月底完工，12月送水時程將不受影響。

據了解，發生失火的工地，是目前由中鼎工程負責興建的台積電南科再生水廠，21日上午11點傳出火警，廠區冒出大量火煙並緊急疏散逾200名工人，消防隊於11點25分已將火勢控制，火勢在11點47分撲滅，廠內人員皆已疏散，並無人員傷亡。南科管理局已勒令工地停工並進行後續調查處理。台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。

南科管理局表示，台積電南科再生水廠興建工程因為電焊施工不慎導致火警意外，起火原因疑似為電焊施工引燃可燃性輸水管線，燃燒面積約為20多平方公尺，所幸火勢已在21日中午前撲滅，並無人員傷亡，評估台積電南科再生水廠將在11月底完工，12月送水時程將不受影響。

台積電去年啟動南科再生水廠興建工程，為台灣第一座民營再生水廠，今年第一季完成主體建築後，安裝系統、啟動試產並持續調校，致力產出優於進水品質要求之再生水，台積電南科晶圓廠亦成為全球第一個導入工業再生水的先進晶圓廠。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意