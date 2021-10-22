晶圓代工龍頭台積電21日公告，子公司TSMC Arizona Corporation完成45億美元無擔保主順位公司債定價，預計10月25日完成交割，資金用途為一般營業用途。

台積電已成立子公司TSMC Arizona並於美國亞利桑那州（Arizona）興建且營運一座5奈米12吋晶圓廠，該廠於2021年下半年動工興建，於2024年開始進入量產，規畫第一期月產能為2萬片晶圓，2021年至2029年在此專案上的支出約120億美元，將直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。

據台積電公告，100％持股子公司TSMC Arizona這次發行的公司債，將由台積電無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，由承銷商進行承銷。

台積電指出，這次募集包括12.5億美元2026年10月25日到期的公司債並以面額99.976％發行；12.5億美元2031年10月25日到期的公司債以面額99.561％發行；10億美元2041年10月25日到期的公司債以面額98.898％發行；以及10億美元2051年10月25日到期公司債以面額98.658％發行。

台積電董事會先前核准以不高於80億美元的額度內，為TSMC Arizona募集無擔保美元公司債提供保證。台積電董事會亦核准不高於3,242萬美元為TSMC Arizona的營運需求提供保證。

(時報資訊)

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