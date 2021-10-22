聯發科宣布與NEC子公司NEC Platforms推出首款採用以7奈米製程打造的5G T750平台的用戶終端設備（CPE）和可攜式WiFi分享器（MiFi）產品，這是聯發科技與NEC Platforms首次在CPE產品上合作，讓訊號覆蓋不足的地方也能夠享有5G高速上網，同時擴大聯發科在日本5G市場布局。

聯發科與雙方NEC Platforms合作的最新MiFi產品「Speed WiFi 5G X1」將於本月推出，緊接著11月將推出CPE產品「Speed WiFi HOME 5G L12」，由日本三大電信公司之一的KDDI及其在沖繩地區的子公司Okinawa Cellular Telephone Company和UQ Communications公司代理銷售。

這兩款新的5G MiFi和CPE產品將加入NEC Platforms的Aterm系列產品，完整的組合將於2022年在日本市場上市。Aterm系列產品在市場上極為成功，行動和家用路由器累計出貨量已高達3,500萬台，持續為日本5G網路通訊設備的開發、製造和維護提供優質可靠解決方案。

聯發科無線通訊事業部副總經理林志鴻表示，聯發科透過與NEC在CPE領域的首次合作，我們將繼續致力於讓消費者充分體驗快速可靠的5G連網優勢，進一步擴大聯發科在日本市場的布局，加速該地區5G的擴展及應用。

聯發科表示，T750平台採用先進的7奈米製程，在5G Sub-6GHz頻段下支持雙載波聚合（2CC CA），訊號覆蓋更廣，其設計在單個晶片組上高度整合5G NR FR1數據機、四核Arm Cortex-A55處理器以及必備週邊，使NEC Platforms能構建輕薄短小且可DIY的高性能CPE設備，省略長時間安裝的耗時與麻煩。

此外，T750平台也同時整合了聯發科無線連網驅動軟體，包括4x4、2x2+2x2雙頻WiFi 6晶片，一次享有全方位5G連網覆蓋。聯發科指出，消費者可自行安裝小型5G裝置，不但省去長時間安裝的耗時與麻煩，也不受限電話或光纖線路的約束，可自由放置於室內各個角落。

(時報資訊)

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