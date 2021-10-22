21日櫃買指數續揚觸及季線，威剛、群聯、昇佳電、譜瑞-KY、力旺等海外引資題材股交投活絡，尤其是力旺股價強攻漲停，以2,340元取代信驊成為上櫃新股王、台股新股后，兩強的比價競賽也炒熱櫃買市場中小型股的輪動行情，並吸引台股人氣逐步增加。
為中小型股指標的櫃買指數21日上揚0.34點以207.33點作收，指數連六日收紅，且成交量擴增到956億元，盤中還一度彈上季線209.62點，表現較集中市場更為強勢；10月來到21日，加權指數累計仍下跌2.73％，但櫃買指數已轉漲、上揚0.36％。
櫃買近期自10月18日到22日舉辦台灣投資論壇推動線上引資，邀集威剛、力旺、譜瑞-KY、信驊、桂盟、寶雅、昇佳電子及群聯等8家具產業代表性的上櫃公司參加，與亞洲、歐洲及美國等地區的機構投資人以線上會議方式會談，被看好提升國際能見度及有機會吸引法人增加持股。
該8檔外引資題材股今年來業績佳，除內需股寶雅前三季營收年減1.90％外，其餘前三季營收年增率都有兩位數，力旺、譜瑞-KY、桂盟等年增率更高於三成，即將公布第三季財報獲利也備受期待，因此都是盤面熱門股，三檔千金股續強，尤以力旺21日股價強攻漲停2,340元取代信驊成為上櫃新股王，信驊收2,305元小漲0.22％，短期雙雄仍上演比價戲碼，至於譜瑞-KY收高1,865元、上揚1.08％，群聯及寶雅各上漲2.85％、0.59％，另威剛、桂盟及昇佳電等股價也處波段高檔區。
櫃買市場近日甫公布第三季大戶（單季成交值逾1億元自然人投資人）9,202人，較第二季的7,023人大增31.03％，為單季歷史新高。櫃買高層分析指出，上櫃半導體及生技等特色題材類股，與上市同產業類股已有區隔，櫃買指數Q3跌幅3.52％較大盤跌幅4.62％來得輕，而且集中市場第三季成交值季減10.52％，但櫃買市場第三季成交值卻還季增15.75％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：