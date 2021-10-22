21日櫃買指數續揚觸及季線，威剛、群聯、昇佳電、譜瑞-KY、力旺等海外引資題材股交投活絡，尤其是力旺股價強攻漲停，以2,340元取代信驊成為上櫃新股王、台股新股后，兩強的比價競賽也炒熱櫃買市場中小型股的輪動行情，並吸引台股人氣逐步增加。

為中小型股指標的櫃買指數21日上揚0.34點以207.33點作收，指數連六日收紅，且成交量擴增到956億元，盤中還一度彈上季線209.62點，表現較集中市場更為強勢；10月來到21日，加權指數累計仍下跌2.73％，但櫃買指數已轉漲、上揚0.36％。

櫃買近期自10月18日到22日舉辦台灣投資論壇推動線上引資，邀集威剛、力旺、譜瑞-KY、信驊、桂盟、寶雅、昇佳電子及群聯等8家具產業代表性的上櫃公司參加，與亞洲、歐洲及美國等地區的機構投資人以線上會議方式會談，被看好提升國際能見度及有機會吸引法人增加持股。

該8檔外引資題材股今年來業績佳，除內需股寶雅前三季營收年減1.90％外，其餘前三季營收年增率都有兩位數，力旺、譜瑞-KY、桂盟等年增率更高於三成，即將公布第三季財報獲利也備受期待，因此都是盤面熱門股，三檔千金股續強，尤以力旺21日股價強攻漲停2,340元取代信驊成為上櫃新股王，信驊收2,305元小漲0.22％，短期雙雄仍上演比價戲碼，至於譜瑞-KY收高1,865元、上揚1.08％，群聯及寶雅各上漲2.85％、0.59％，另威剛、桂盟及昇佳電等股價也處波段高檔區。

櫃買市場近日甫公布第三季大戶（單季成交值逾1億元自然人投資人）9,202人，較第二季的7,023人大增31.03％，為單季歷史新高。櫃買高層分析指出，上櫃半導體及生技等特色題材類股，與上市同產業類股已有區隔，櫃買指數Q3跌幅3.52％較大盤跌幅4.62％來得輕，而且集中市場第三季成交值季減10.52％，但櫃買市場第三季成交值卻還季增15.75％。

(時報資訊)

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