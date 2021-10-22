台股21日多頭氣勢後繼無力，盤中最高雖曾攻抵「萬七」大關，上漲逾百點，但面臨季線反壓，市場信心仍略顯不足，指數一度翻黑，驚險收漲1點，成交金額則略見回升至3,117.7億元。法人認為，美企財報亮眼、類股良性輪動，以及中小型股領漲三正向趨勢不變，看好短期震盪整理後，有望再創波段新高。

大盤在美股偏多支撐下，21日開出平高盤，推升指數來到17,026點，不過，盤中湧現高檔調節壓力，電子權值股未能持續表態，扮演人氣指標的ABF族群也明顯回檔，進一步壓抑買盤信心，使得多方搶灘萬七大關功虧一簣，指數終場收在16,889點，留長上影線。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，台股自前波低點16,162點反彈已超過800點，且指數回到萬七，相當於要面臨到季線、半年線考驗，在多方買盤持續觀望下，指數拉回整理為正常情況。

另從成交量能來看，大盤21日交易金額重返3,000億元之上，創近11個交易日新高，可見修正過程中已有觀望資金陸續進場，研判大盤若能順利收復季線這條「生命線」，將進一步支撐市場信心，進入中期反彈架構。在籌碼面部分，外資翻多加碼68.64億元，主要敲進金融、鋼鐵兩大族群，投信法人在上市雖小幅賣超0.98億元，但在上櫃則不改加碼策略，買超4.09億元，近5個交易日皆站在多方。

台新投顧副總黃文清表示，目前盤面雖有震盪加大情況，但美財報公布數字亮眼，支撐美股走揚，穩定市場情緒，且在電子短線休兵下，仍有金融、傳產類股輪動表態，搭配中小型股續強，顯示本土資金回籠，維繫市場人氣，整體而言，偏多趨勢不變，建議逢回可留意半導體相關、塑化原物料等類股。

展望後市，蔡明彰分析，美道瓊指數、比特幣近期皆創新高，顯示最能代表市場穩定及投機的兩股力量都還很強勁，資金動能充沛，看好台股將能重返季線，再創波段高點。以股價遭低估，且具有基本面支撐的個股領銜，報價持續走揚的基本金屬為可留意族群。

(時報資訊)