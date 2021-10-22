台股21日多頭氣勢後繼無力，盤中最高雖曾攻抵「萬七」大關，上漲逾百點，但面臨季線反壓，市場信心仍略顯不足，指數一度翻黑，驚險收漲1點，成交金額則略見回升至3,117.7億元。法人認為，美企財報亮眼、類股良性輪動，以及中小型股領漲三正向趨勢不變，看好短期震盪整理後，有望再創波段新高。
大盤在美股偏多支撐下，21日開出平高盤，推升指數來到17,026點，不過，盤中湧現高檔調節壓力，電子權值股未能持續表態，扮演人氣指標的ABF族群也明顯回檔，進一步壓抑買盤信心，使得多方搶灘萬七大關功虧一簣，指數終場收在16,889點，留長上影線。
萬寶投顧總經理蔡明彰表示，台股自前波低點16,162點反彈已超過800點，且指數回到萬七，相當於要面臨到季線、半年線考驗，在多方買盤持續觀望下，指數拉回整理為正常情況。
另從成交量能來看，大盤21日交易金額重返3,000億元之上，創近11個交易日新高，可見修正過程中已有觀望資金陸續進場，研判大盤若能順利收復季線這條「生命線」，將進一步支撐市場信心，進入中期反彈架構。在籌碼面部分，外資翻多加碼68.64億元，主要敲進金融、鋼鐵兩大族群，投信法人在上市雖小幅賣超0.98億元，但在上櫃則不改加碼策略，買超4.09億元，近5個交易日皆站在多方。
台新投顧副總黃文清表示，目前盤面雖有震盪加大情況，但美財報公布數字亮眼，支撐美股走揚，穩定市場情緒，且在電子短線休兵下，仍有金融、傳產類股輪動表態，搭配中小型股續強，顯示本土資金回籠，維繫市場人氣，整體而言，偏多趨勢不變，建議逢回可留意半導體相關、塑化原物料等類股。
展望後市，蔡明彰分析，美道瓊指數、比特幣近期皆創新高，顯示最能代表市場穩定及投機的兩股力量都還很強勁，資金動能充沛，看好台股將能重返季線，再創波段高點。以股價遭低估，且具有基本面支撐的個股領銜，報價持續走揚的基本金屬為可留意族群。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：